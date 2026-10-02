El Gobierno quiere cobrar un cargo en la factura de gas a 111.000 hogares patagónicos por una obra que Milei no hizo

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) convocó a una consulta pública para establecer un cargo específico en las facturas de gas de los usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén para financiar la obra de ampliación del sistema de transporte conocido como Gasoducto Cordillerano. Las obras fueron abandonadas por el gobierno nacional y la medida ya generó rechazo en usuarios.

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De concretarse, el cargo nuevo se implementará durante cinco años e impactará en un 35% sobre el cargo fijo de las facturas de gas de 111.167 hogares. Además, generará un impacto en 14.802 usuarios industriales y comerciales (Servicio General P), 202 a entidades de bien público, 25 a clubes de barrio y 15 usuarios de servicio unbundling (grandes usuarios de gas que compran el suministro de manera directa).

¿Por qué se creará un nuevo cargo en las facturas de gas de la Patagonia?

El cargo específico que quieren implementar causó el rechazo en diversos organismos e instituciones de defensa de los usuarios que denuncian que se trata de una obra que comenzó el Estado Nacional en 2018 con fondos públicos y tendría que terminarla también la gestión nacional.

El Enrege lanzó la consulta a través de la resolución 575 que se publicó en septiembre en el Boletín Oficial. La medida propone la creación del cargo específico en 25 localidades de las tres provincias patagónicas que estará incluido en la factura de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

El ente regulador señala que el cargo específico “tiene como destino único y exclusivo repagar los créditos contraídos por dicha distribuidora con los bancos de Chubut y Neuquén para la instalación, montaje y puesta en marcha de dos plantas compresoras en las localidades de Río Senguer y Gobernador Costa, en la provincia del Chubut”.

Obra paralizada

Con la llegada del gobierno libertario se paralizaron las obras de infraestructura, entre ellas la ampliación del Gasoducto Cordillerano. En mayo de 2024 se firmó un acuerdo marco con el entonces Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro e Ignacio Torres de Chubut, para darle continuidad a la obra, que es clave para el abastecimiento de la zona andina. En rigor, acordaron que el costo iba a ser financiado con fondos de los bancos de Neuquén y Chubut a través de un fideicomiso.

Según la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), “el acuerdo marco fue ampliamente difundido por los gobernadores que lo destacaron como el logro del accionar mancomunado de las tres provincias, ante la deserción del gobierno nacional, y anunciaron que la obra beneficiaría a 15.000 hogares que no contaban con factibilidad para conectarse a la red de gas natural. En ningún momento señalaron que el costo iba a ser trasladado a los usuarios mediante el cobro de un cargo específico”.

Impacto en factura y localidades alcanzadas

El monto a pagar por el cargo específico es el equivalente al 35% del cargo fijo de las facturas. De este modo, un usuario R1 de Neuquén (consumo bajo) que tiene un consumo anual de hasta 2200 m³ y un cargo fijo actual de $ 10.018, tendrá un impacto en su factura de $ 13.525, según los cálculos de Deuco.

Un usuario neuquino R2.3 (consumo entre 3201-3800 m³), tiene un cargo fijo de $ 24.300 y se le sumará el cargo específico de alrededor de $ 32.800. Un usuario R3.4 (consumo anual entre 6851-11400 m³), con un cargo fijo actual de $ 62.568, tendrá un impacto en factura de $ 84.470.

Lo mismo ocurrirá con un usuario residencial R1 de Río Negro con un consumo anual de 2200 m³ y un cargo fijo de $ 10.561, que tendrá una suba por el cargo específico de $ 14.258. Un usuario R2.3 (con consumo entre 3201 y 3800 m3) con un cargo fijo de $ 24.103 tendrá un impacto de $ 32.540. Un usuario de mayor consumo R3.4 (consumo anual entre 6851 y 11400 m³) con un cargo fijo de $ 61.776 tendrá un impacto de $ 83.401.

Las localidades afectadas serán Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura en Neuquén; Bariloche, Clemente Onelli, Comallo, Dina Huapi, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu (Río Negro); y Alto Río Senguer, Cholila, El Hoyo de Epuyén, El Maitén, Epuyén, Esquel, José de San Martín, Lago Puelo, Trevelin (Chubut). El Bolsón y Bariloche son las localidades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por el cargo específico, con 72.199 y 45.927 usuarios, respectivamente.

Costos ocultos y objeciones legales: más del 50% del dinero no irá a la obra física

Además, Deuco señaló que los usuarios deberán pagar $ 55.429 millones, de los cuales los costos financieros, fiscales y fiduciarios proyectados ascienden a $28.923 millones. En consecuencia, más de la mitad del monto global no corresponde, según esa clasificación, a obra física, sino a componentes financieros, fiscales y fiduciarios.

También advirtió que, al estar vinculado al cargo fijo y los aumentos tarifarios mensuales determinados por la Secretaría de Energía, el cargo específico que pagarán los usuarios también patagónicos aumentará.

Si al cierre de la obra surgen de la auditoría técnica y económica mayores costos y posible ampliación de las obras, también se ajustará el cargo específico. Deuco destacó, además, que un cargo específico no puede aplicarse mediante una resolución administrativa, ya que se requiere de una ley en el Congreso.