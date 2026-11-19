El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con ampliaciones para la ANSES, pensiones no contributivas y programas de discapacidad, en el marco de fuertes atrasos para esas partidas en los últimos años. Además, se incluyen refuerzos para defensa, energía y la SIDE, mientras que en paralelo redujo partidas de asistencia financiera del Tesoro y transferencias a empresas públicas.

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En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y advirtió que, de no realizarse inmediatamente, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. También justificó los cambios en necesidades salariales, de funcionamiento y equipamiento.

Jubilaciones, asignaciones y discapacidad

La ANSES recibió un incremento presupuestario de casi $9,99 billones. El mayor refuerzo fue para prestaciones previsionales, con $7,575 billones adicionales. A ello se sumaron $1,49 billones para asignaciones familiares, incluidos $1,08 billones para la Asignación Universal para Protección Social, y $278.000 millones para prestaciones de excajas provinciales.

También se ampliaron en $300.000 millones las transferencias al PAMI, en $180.000 millones las pensiones no contributivas administradas por ANSES, en $37.000 millones el Plan 1.000 Días y en $6.000 millones el seguro de desempleo. Según explicó el Gobierno, los incrementos previsionales y de asignaciones responden a la aplicación de la movilidad; el refuerzo del desempleo, a la actualización del salario mínimo.

En discapacidad, el Ministerio de Salud obtuvo $570.081 millones adicionales para pensiones no contributivas por invalidez laboral, de los cuales $498.962 millones corresponden a pensiones y $70.000 millones a ayudas sociales. Además, se asignaron $88.697 millones al programa de atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas, conocido como Incluir Salud.

El DNU señala expresamente que esta última ampliación busca atender deudas con prestadores, en el marco de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Sin embargo, no precisa qué proporción de las obligaciones pendientes se cancelará.

Otros refuerzos y recortes

Entre los aumentos figuran $3,893 billones para el servicio de la deuda pública; $315.629 millones para política de energía eléctrica; $324.192 millones para retiros y pensiones militares, y $287.452 millones para actividades centrales del Ejército. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió otros $6.157 millones para servicios, mantenimiento, alquileres y otros gastos de funcionamiento. También se reforzaron en $20.210 millones las transferencias a Educ.ar.

En sentido contrario, se redujeron $2,056 billones en el programa de Otras Asistencias Financieras del Tesoro, $349.643 millones en asistencia a empresas energéticas, $228.442 millones en Administración Financiera del Ministerio de Economía y $18.796 millones en Acciones de Empleo.

Estas bajas corresponden a créditos presupuestarios y pueden incluir reasignaciones a programas específicos: por sí solas, no demuestran una disminución equivalente de prestaciones o servicios. El decreto también amplió en $78,7 billones la autorización para operaciones de crédito público de al menos 90 días, sin que eso implique deuda ya emitida.