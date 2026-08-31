El Gobierno anunció el bono a jubilados de septiembre: lleva dos años y medio congelado

El Gobierno volvió a fijar en $70.000 el bono extraordinario para los jubilados de Anses de menores ingresos en septiembre, por lo que el refuerzo previsional cumplirá dos años y medio sin ningún aumento. El monto permanece congelado desde marzo de 2024, cuando la administración de Javier Milei lo elevó por primera vez hasta ese nivel.

La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial. Con la actualización previsional correspondiente a septiembre, el haber mínimo subirá un 2,11%, desde $419.775,93 hasta $428.633,20. Al adicionarse los $70.000 del bono, un jubilado que percibe la mínima cobrará en total $498.633,20 brutos durante el mes.

El congelamiento del bono provoca que los ingresos efectivos de los jubilados de menores recursos aumenten por debajo de la movilidad establecida para los haberes. Mientras la jubilación mínima se ajusta mensualmente de acuerdo con la inflación con dos meses de rezago, el refuerzo queda excluido de esa actualización.

Así, aunque el haber básico subirá 2,11% en septiembre, el ingreso conjunto de quienes cobran la mínima y el bono avanzará alrededor de 1,8%, debido al peso creciente del componente congelado.

El bono de $70.000 había comenzado a pagarse en marzo de 2024. Antes, los refuerzos de enero y febrero de ese año habían sido de $55.000. Desde entonces, el Gobierno renovó mes a mes el monto de $70.000 sin incorporarlo al haber ni establecer un mecanismo automático de actualización.

Quiénes recibirán el bono de $70.000 para jubilados de Anses en septiembre

El Decreto 824 establece que cobrarán el bono completo quienes tengan ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo. Para quienes lo superen, habrá un pago proporcional hasta alcanzar un máximo de $498.633,20, equivalente a la mínima de septiembre más los $70.000. De este modo, ningún jubilado cobrará menos de esa cifra durante el mes entrante.

La medida también comprende a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables pagadas por la ANSES.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco será computado para ningún otro concepto. Además, en los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, el beneficio será considerado como uno solo a los efectos de calcular el refuerzo.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Con el aumento del 2,1%, que se aplicará en línea con el último dato de inflación difundido, la jubilación mínima quedará en $428.633,20. Sumando el bono, el ingreso total alcanzará los $498.633,20. En el otro extremo, el haber máximo llegará a $2.884.296.

Además de los haberes jubilatorios, también se actualizarán otros beneficios. La PUAM quedará en $342.872,97, mientras que las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $300.013,85. En tanto, la pensión para madres de siete hijos será de $428.591,22 durante septiembre.

Fecha de cobro de los jubilados en septiembre

Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo se pagarán de acuerdo con el siguiente esquema.

DNI terminado en:

0, el martes 8 de septiembre.

1, miércoles 9 de septiembre.

2, jueves 10 de septiembre.

3, viernes 11 de septiembre.

4, lunes 14 de septiembre.

5, martes 15 de septiembre.

6, miércoles 16 de septiembre.

7, jueves 17 de septiembre.

8, viernes 18 de septiembre.

9, lunes 21 de septiembre de septiembre.

Quienes tengan jubilaciones que superen el haber mínimo tendrán un calendario posterior. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre; 2 y 3, el miércoles 23; 4 y 5, el jueves 24; 6 y 7, el viernes 25; y 8 y 9, el lunes 28.