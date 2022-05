Sol Prieto destacó el lugar que las mujeres tienen en la redistribución del ingreso

(Por María Laura Da Silva).- La titular de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, destacó el trabajo realizado desde el Ministerio de Economía para “visibilizar no solamente el lugar que las mujeres tienen en el mundo del trabajo, sino también mostrar el lugar que las mujeres tienen desde el punto de vista redistributivo”.

En un reportaje para Télam, Prieto planteó que “la Argentina, quizás por primera vez en 10 años, va a crecer durante tres años seguidos y nosotras trabajamos para que las mujeres fueran protagonistas de ese proceso”.

En un contexto en que la actividad económica en la Argentina creció 10,3% en 2021, las mujeres -que venían de una caída de 9,1 puntos en la tasa de empleo en el momento de mayor impacto de la pandemia- alcanzaron tasas récord de actividad (50,3%) y de empleo (46,4%) en el cuarto trimestre, las más altas desde 2003 de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

En tanto, la tasa de desocupación para el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en 7,0% y para las mujeres de 14 años y más, fue de 7,7%, representando una caída interanual de 4,2 puntos porcentuales; para las mujeres jóvenes de 14 a 29 años esta caída se expresó en 10 puntos porcentuales (pasó de 26% a 16,2%), mientras que en los varones jóvenes el descenso fue de 5,5 puntos, según informó la DNEIyG.

En este sentido, Prieto señaló el trabajo realizado en el plano del reconocimiento desde el Estado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. “Se reconoció como un sector al trabajo en casas particulares, segunda principal actividad económica de las mujeres en nuestro país, segunda actividad que no estaba reconocida como un sector de la economía, no con toda la importancia que tenía: un millón doscientas mil trabajadoras antes de la pandemia”, afirmó.

“Recibir un impulso como un sector productivo, eso fue una novedad y forma parte del reconocimiento también del trabajo doméstico y de cuidados, el reconocimiento de aportes por tarea de cuidados”, explicó la funcionaria.

En este marco, la socióloga e investigadora del Conicet destacó el Refuerzo de Ingresos implementado por el Gobierno nacional que incluye a 7,5 millones de trabajadoras y trabajadores no registrados, y a 6,1 millones de jubilados y jubiladas.

“Ya sabemos, gracias al trabajo que venimos haciendo desde la Dirección, que aproximadamente dos tercios de los jubilados y jubiladas que perciben la mínima son mujeres. Porque sabemos que las mujeres son el 75% de quienes perciben una jubilación por moratoria. Ese grupo entró, forma parte de lo que está visto como los segmentos a los cuales vamos a distribuir”, afirmó Prieto.

En este sentido, resaltó “el (programa) Potenciar Trabajo, que incluye a las cuidadoras comunitarias, incluye a las cocineras, quienes estuvieron en los comedores comunitarios, hubo refuerzos de ingresos a lo largo de toda la pandemia de este sector. Se reconoció este trabajo, y bienvenido sea porque alimentaron a 11 millones de personas durante la pandemia”.

En esta línea, también ponderó la política de la AUH, en la que el 95% son mujeres, trabajadoras de casas particulares registradas y no registradas que también forman parte del Refuerzo de Ingresos.

“¿Por qué llega a tantas mujeres esta política? Bueno, también porque estamos teniendo en cuenta qué lugar ocupan las mujeres en la distribución del ingreso tal como está hoy, en los datos de pobreza, tal como está hoy”, explicó la doctora en Ciencias Sociales.

De esta manera, aseguró que “tanto en la contención como en la recuperación y en el crecimiento que es algo que va más hacia el futuro, nosotras trabajamos de manera transversal hacia dentro del Ministerio de Economía para que esos sujetos que son las mujeres y las diversidades estuvieran presentes”.

Por otra parte, Prieto sostuvo que las líneas de trabajo desde la Dirección son una continuidad de lo llevado adelante por la economista feminista Mercedes D’Alessandro, y dijo que es necesario “profundizar estas medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con el reconocimiento, con la reducción y con la retribución de las tareas de cuidado”.

Además, ponderó la herramienta del Presupuesto con perspectiva de género y la conformación de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Enfoque de Género: “hoy tenemos dos direcciones más de Economía como ésta en Chaco y en la provincia de Buenos Aires, tenemos iniciativas de presupuestos con enfoque de género en 16 provincias, la última en Salta”, precisó.

“La Mesa Federal apunta a que estas sean políticas de Estado para poder hacer que todas estas herramientas como el presupuesto, los indicadores, los diagnósticos macroeconómicos, que pueden echar raíces también en las provincias”, indicó la funcionaria.

Desde la Mesa Federal se impulsaron políticas como “Constructoras” en La Rioja que promueve la inserción laboral de mujeres y diversidades en la construcción, un sector de la economía altamente masculinizado, y “Mujeres Programadoras” en Chaco, que busca formar en programación a mujeres de entre 16 y 35 años.

“La economía feminista te sirve para redistribuir en otra clave, para crecer en otra clave, cómo la economía feminista te sirve para recuperar también en otra clave, para poner en el centro a la economía de los cuidados”, definió Prieto en la sede que la Dirección dispone en el Palacio de Hacienda.

“Haber podido visibilizar no solamente el lugar que las mujeres tienen en el mundo del trabajo, sino también mostrar el lugar que las mujeres tienen desde el punto de vista redistributivo” destacó Prieto como parte de los logros del área, y concluyó: “me parece que esa es una forma también de reformular una idea muy central para el peronismo, que somos un gobierno peronista, que es la idea de justicia social”.

