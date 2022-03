El FMI rebajará su proyección de crecimiento económico mundial por la guerra en Ucrania

A su vez, desde el Fondo informaron que ayudarán económicamente a Ucrania y que un default de Rusia "no es un evento improbable".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anticipó este jueves que el organismo recortará su previsión de crecimiento mundial por la guerra en Ucrania. Estos e debe al importante aumento del precio de los alimentos y la energía mientras que, al tiempo, sostuvo un default de Rusia ya no es "un evento improbable".

Según informó la agencia de noticias France Press, Georgieva señaló: "Tenemos un impacto trágico de la guerra contra Ucrania, tenemos una contracción importante en Rusia y vemos el impacto probable en nuestras perspectivas para la economía mundial". Y agregó: "El mes próximo -durante las reuniones de primavera boreal- tendremos una revisión a la baja de nuestras proyecciones de crecimiento mundial".

Cabe resaltar que la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial se realizará el mes próximo en forma virtual desde la sede del organismo en Washington. "Lo impensable se produce: tenemos una guerra en Europa", resaltó y dejó en claro que luego de que la economía mundial no lograra reponerse de la pandemia por COVID-19, ahora le toca atravesar "un territorio aún más chocante".

Por otra parte, en relación a la economía rusa, la dirigente del Fondo Monetario Internacional destacó que las sanciones "sin precedentes" impuestas por los países aliados conducen a "una contracción brutal de la economía rusa y una profunda recesión". Además, Georgieva describió los efectos en Rusia como una "depreciación de la moneda que alimenta la inflación o derrumbe del poder de compra y del nivel de vida de una gran mayoría de la población".

A su vez, desde el FMI manifestraron que los efectos sobre los países vecinos "son igualmente importantes", en relación a lo que sucede con los territorios de Asia Central, Moldavia o países bálticos que están integrados a ambas economías. "¿Un default de Rusia? No voy a especular sobre lo que pueda pasar o no, sino decir apenas que no hablamos ya de un default de pago de Rusia como un evento improbable", lanzó.

Cabe destacar que Georgieva dejó en claro que el problema no es la disponibilidad de dinero sino la incapacidad de utilizarlo desde que el país fue aislado del sistema financiero mundial como sanción a la invasión a territorio ucraniano. Por último, el organismo manifestó que ayudará a Ucrania en medio del conflicto y se aprobó el desembolso de 1.400 millones de dólares para el Gobierno de Volodimir Zelenski.

Con información de Télam.