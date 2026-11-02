El pago que debe afrontar el país, que es en concepto de intereses, tiene como fecha de vencimiento este 1º de noviembre

Argentina debe pagarle unos 860 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencen este domingo. Mientras, se demora el giro de una cifra similar por parte del organismo de crédito, ya que aún no fue aprobada la última revisión.

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El pago que debe afrontar el país, que es en concepto de intereses, tiene como fecha de vencimiento este 1º de noviembre, por lo que se verá obligado a girar los fondos este lunes o en los próximos días hábiles.

¿Cómo hará el Tesoro para afrontar el millonario vencimiento de intereses con el FMI?

Durante la semana pasada, el Tesoro realizó movimientos en este sentido, ya que, tras compras de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el stock total de depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA quedó en 852 millones, precisó la consultora Outlier, y explicó que "este último importe está levemente por debajo de los compromisos con el FMI a honrar el próximo 1/11".

En otras ocasiones, Argentina ha hecho uso de la posibilidad de acumular a fin de mes los vencimientos correspondientes a todo ese mes en curso, pero eso es posible solo cuando se trata de vencimientos de capital, no de intereses como en este caso.

Espera obligada: la demorada reunión de directorio que frena el giro de fondos

El compromiso de esta semana podría compensarse con el desembolso de 900 millones de dólares que el FMI debe realizar por la aprobación de la tercera revisión del programa acordado en abril de 2025.

Sin embargo, esto todavía no ocurrirá, ya que el organismo demora la aprobación final. La semana pasada, aprobó oficialmente el acuerdo de nivel técnico (staff level agreement) tras meses de charlas y negociaciones con las autoridades argentinas.

Pero, para que se produzca el giro del desembolso, debe darse el paso definitivo, que es la aprobación del Directorio. Según informó el propio FMI, el Directorio recién se reunirá para considerar el acuerdo técnico con Argentina "a principios de diciembre".

Aunque se trata de un paso meramente protocolar y se descuenta que la aprobación tendrá lugar, el país tendrá entonces que esperar al menos un mes para recibir el giro de los 900 millones de dólares, por lo que hasta ese momento se verán comprometidos los fondos del Tesoro.

¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo técnico alcanzado con el FMI?

El último martes, el FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del organismo.

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, detalló el comunicado oficial del organismo. El FMI también resaltó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas.

Aun así, la semana pasada el Fondo reconoció la necesidad de que Javier Milei fortalezca el crecimiento del país, en medio de la virtual recesión formal que atraviesa la economía.

Así lo hizo en la conferencia de prensa regular que brindó el último jueves su vocera, Julie Kozack, quien expresó que, durante las conversaciones por la tercera revisión técnica, "se abordó cómo transformar los avances en materia de estabilización logrados hasta la fecha en un mayor crecimiento y en la creación de empleo".