El 45% de los que trabajan con DiDi Moto declara ingresos totales por debajo de $ 474.000 mensuales.

La precarización del mercado de trabajo propició el fuerte crecimiento de la plantilla de trabajadores nucleados en aplicaciones de conductores. Obligados a complementar ingresos y extenuarse con jornadas laborales sin límite de horario, la paradoja de la crisis genera un fenómeno opuesto en miles de barrios del país: un sistema de transporte que llega adonde no llegan ni el tren, ni los colectivos.

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Un buen ejemplo son los conductores de la empresa DiDi en Argentina, que son, en su mayoría, varones de entre 32 y 39 años, jefes de hogar y con hijos. De acuerdo a un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), más del 60% llegó como máximo al secundario.

El 45% de los que trabajan con DiDi Moto declara ingresos totales por debajo de $ 474.000 mensuales, el umbral bajo el cual está más de la mitad de los argentinos según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El estudio se basa en encuestas a conductores y pasajeros, y en datos de viajes de la empresa.

¿Quiénes son los conductores de DiDi?

El perfil es claro: hombres adultos que sostienen un hogar. Más del 95% de los conductores de DiDi Moto y más del 90% de los de DiDi Express son varones. La edad promedio es de 32 años en moto y de 39 en auto. El 73% de los motociclistas tiene menos de 35 años.

Jefes de hogar: 67% en DiDi Moto y 78% en DiDi Express.

Con hijos: 61% en Moto y 73% en Express.

Nivel educativo: más del 60% terminó como máximo el secundario, entre 21% y 24% tiene estudios terciarios no universitarios y solo 6% (Moto) y 11% (Express) llegó a la universidad.

Origen: más del 95% es argentino.

¿Cuánto gana un conductor de DiDi?

El informe no da un promedio: ubica a los conductores dentro de los tramos de ingreso de la EPH del primer trimestre de 2025. La cifra es el ingreso bruto total mensual, que suma lo que ganan con la aplicación y lo que cobran por otros trabajos.

El 45% de los conductores de DiDi Moto y el 25% de los de Express gana menos de $474.000 por mes. Más de la mitad de la población ocupada de la EPH está por debajo de ese valor.

El 20% supera $1,1 millones mensuales, el ingreso del 10% más alto según la EPH.

La moto, la modalidad más barata y más joven, es también la que concentra los ingresos más bajos.

¿DiDi es un trabajo o una changa?

Para muchos es las dos cosas. El 65% de los conductores combina la aplicación con al menos otra ocupación. Entre ellos, cerca del 30% es trabajador independiente y alrededor del 28% tiene un empleo asalariado.

Pero para una parte grande es el sostén principal:

Más del 55% obtiene de DiDi al menos la mitad de sus ingresos.

El 36% en Moto y el 35% en Express la tiene como única fuente de ingresos .

El 89–90% valora la flexibilidad horaria como principal beneficio y cerca del 80% destaca la rapidez para empezar a cobrar.

Más de 1 de cada 3 dice que sus ingresos subieron 50% o más desde que maneja.

En términos legales, el informe aclara que, según la Ley 27.802 de Modernización Laboral, los conductores trabajan como independientes y sin relación de dependencia con la empresa.

¿Dónde llega DiDi que no llega el transporte público?

DiDi opera en 19 provincias desde su llegada al AMBA en 2020, pero la Ciudad de Buenos Aires concentra el 71% de su actividad. Allí, el informe cruzó una muestra de 5.021 viajes con la red de colectivos, trenes, subte y Metrobus.

41% de los viajes conecta una zona sin parada cercana con otra que sí tiene acceso a la red. Es el famoso "primer y último tramo": el trayecto entre la casa y la parada.

51% empieza y termina en zonas con transporte público cerca.

Solo 8% une dos puntos sin paradas cercanas. Aun así, en el 61% de esos viajes hay una parada a menos de 150 metros.

La conclusión del propio estudio es que DiDi funciona más como complemento que como reemplazo del colectivo. En las encuestas, más del 90% de los pasajeros dice que la aplicación les permite llegar a zonas donde no llega el transporte público.

El conurbano, donde más tiempo se ahorra

La brecha crece al cruzar la General Paz. Los viajes con al menos un extremo fuera de CABA ahorran en promedio 18 minutos frente al transporte público, con una distancia media de 15 km. Dentro de la Ciudad el ahorro es de 4 minutos. Si el recorrido en colectivo, tren o subte exige tres o más medios, el ahorro llega a entre 25 y 50 minutos.

La moto va donde el auto no va

DiDi Moto tiene más presencia en Flores y el corredor sudoeste, zonas con más densidad y menos ingresos. DiDi Express se concentra en el corredor norte. Por la noche, los viajes se mueven hacia Palermo y Recoleta, donde el transporte público nocturno es más escaso.

El 75% de los viajes en CABA empieza o termina en zonas de pobreza multidimensional media o alta. En las zonas de mayor pobreza los viajes son más cortos (3,7 km contra 5,1 km de promedio), algo que el informe vincula con una oferta de transporte "menos densa, menos directa o menos frecuente".

¿Cuánto cuesta tener un auto propio en Argentina?

Mantener un auto cuesta unos $5 millones al año, se use o no. El cálculo del informe toma el modelo más vendido de 2025 y suma depreciación, seguro, patente, verificación técnica y mantenimiento. No incluye la nafta.

Son cerca de $417.000 por mes solo en costos fijos. Es casi lo mismo que gana la mitad de los argentinos ocupados ($ 474.000 mensuales, según la EPH que cita el estudio).

Por eso, la mayoría de los pasajeros no tiene auto: el 71% de los usuarios de DiDi Moto y el 75% de los de Express no tiene vehículo propio.