Buteler: Estanflación actual y sin señales de recuperación antes de las elecciones

La economía argentina atraviesa un escenario de estanflación, con actividad en retroceso e inflación persistente, mientras las perspectivas para los próximos meses no muestran señales de una recuperación significativa. El deterioro de los indicadores económicos, las dificultades del Gobierno para consolidar la estabilidad financiera y la incertidumbre sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda configuran un panorama en el que, incluso bajo un escenario favorable, no se espera que la actividad consiga un repunte importante antes de las elecciones de 2027. Así lo advirtió el analista financiero Christian Buteler durante una entrevista con El Destape Radio.

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¿Por qué la economía argentina no logra salir de la recesión y la estanflación?

El analista sostuvo que la economía ya se encuentra en una situación de recesión con inflación y que las perspectivas hacia adelante no permiten anticipar un cambio sustancial en esa dinámica. Según explicó, aunque algunas variables podrían evolucionar favorablemente y generar una mejora parcial, no aparecen condiciones para que los distintos motores de la actividad vuelvan a funcionar con fuerza suficiente como para impulsar una recuperación sostenida.

"La incertidumbre en la economía normalmente es negativa. Termina afectando a las empresas, que para su producción necesitan tener mayor certidumbre sobre lo que puede pasar. Eso genera menos actividad y menos trabajo", explicó Buteler durante la entrevista.

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La advertencia se produce en un contexto en el que los activos financieros argentinos acumulan un desempeño negativo, con una tendencia de caída en las cotizaciones de los bonos y las acciones que comenzó a consolidarse incluso antes de los últimos acontecimientos políticos internacionales, tal como relata Buteler. El riesgo país, que había llegado a ubicarse en torno de los 400 puntos básicos, volvió a subir y alcanzó los 800 puntos, una evolución que refleja las dudas del mercado sobre la capacidad del programa económico para sostener sus resultados.

La imposibilidad de acceder al financiamiento voluntario, en un momento en que el país enfrenta importantes compromisos de deuda, agrega un factor de incertidumbre que condiciona las decisiones de inversión y producción de las empresas. En ese contexto, la inestabilidad financiera puede terminar trasladándose al mercado cambiario, los precios y el empleo, profundizando las dificultades de una economía que ya presenta signos de contracción.

"No solamente es el futuro, sino que es el presente hoy. Estamos en una situación de una economía que cae, en recesión, estamos haciendo estanflación", afirmó Buteler al ser consultado sobre la posibilidad de que el escenario actual se prolongue durante los próximos meses.El especialista también descartó que la economía consiga recuperar un ritmo de crecimiento importante antes de los próximos comicios y advirtió que las dificultades financieras pueden trasladarse a la producción, el empleo y los precios. "Yo no veo a la economía argentina de acá a las elecciones del año que viene con los motores a toda marcha. Eso no se ve", señaló.

Durante la entrevista, recordó que la actividad económica había registrado una caída durante el segundo trimestre y consideró probable que el tercer trimestre también terminara con un resultado negativo, lo que confirmaría la continuidad de la recesión. "Construiste el segundo trimestre, la economía cayó, probablemente en este tercer trimestre también termine cayendo y eso te marca una recesión", explicó.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que el mercado comenzó a tomar nota de los problemas que enfrenta el programa económico y de la falta de respuestas oficiales frente a las dificultades de la actividad. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno haya llegado incluso a relativizar los datos económicos que muestran el deterioro de algunos sectores. "Eso implica que el programa está mostrando algunos inconvenientes, obviamente. Y no de parte del Gobierno una acción hacia resolver esos problemas. De hecho, habían comenzado incluso hasta negando sus propios datos, diciendo que el INDEC diga cualquier cosa y demás", afirmó.

Sobre las perspectivas para el próximo año y la posibilidad de que la economía mejore antes de las elecciones, Buteler sostuvo que puede haber alguna evolución favorable de determinadas variables, pero descartó que eso alcance para generar una recuperación significativa. "El escenario hacia adelante no parece cambiar mucho. Puede tener alguna mejora en la economía dependiendo de cómo van evolucionando algunas variables, pero lo que no vas a tener es un rebote importante", señaló.

El analista insistió en que no observa condiciones para que la actividad vuelva a funcionar con fuerza durante los meses previos a los comicios. Su pronóstico contempla, en el mejor de los casos, una economía que podría mostrar algún avance respecto de la situación actual, aunque sin conseguir una recuperación que modifique el cuadro general. "Podrá estar un poco mejor que como hasta ahora, dependerá de distintas variables, pero yo creo que hacia el año que viene, todo lo que estamos hablando de la deuda y demás, eso no va a hacer que la economía pueda repuntar", explicó.

En su análisis, la evolución de los precios internacionales de los productos que exporta la Argentina puede convertirse en uno de los factores que incidan sobre el desempeño económico. Una mejora en las cotizaciones de los bienes exportables permitiría incrementar los ingresos de divisas y aliviar algunas restricciones externas, aunque no necesariamente tendría un efecto suficiente para reactivar al conjunto de los sectores productivos.

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"Los activos argentinos, acciones y bonos, están teniendo los últimos meses datos muy, pero muy malos, independientemente de las elecciones de Brasil, de las elecciones de Estados Unidos. Creo que acá hay un componente más local que otra cosa", sostuvo. El analista explicó que los mercados suelen anticipar determinados acontecimientos y que las cotizaciones reflejan las expectativas de los inversores antes de que se conozcan los resultados políticos o económicos. Cuando el desenlace es diferente del esperado, se producen movimientos más pronunciados, como ocurrió con algunos activos después de los comicios internacionales.

"Una cosa es cuando el mercado está descontando en los precios lo que puede pasar y eso se confirma, y otra cosa muy distinta es cuando el mercado, por ejemplo, esperaba que Brasil fuese ganador Bolsonaro y salió lo contrario. Era algo así blanco o negro, salió lo contrario y sorprendió al mercado", explicó.

Sin embargo, consideró que esos acontecimientos no alcanzan para explicar el comportamiento de los títulos argentinos. "Aun sacando estos dos eventos puntuales, la tendencia del mercado es la misma. Las acciones y los bonos siguen haciendo una especie de tendencia hacia abajo", agregó. Para Buteler, el principal factor detrás de esa dinámica es el resultado de la economía y la falta de señales de una recuperación sostenida. El mercado observa la caída de la actividad, las dificultades del programa económico y la ausencia de medidas oficiales que permitan resolver los problemas que comienzan a acumularse.