Crisis económica: BGH echó a 250 trabajadores en Tierra del Fuego, casi la mitad de la planta

La compañía BGH despedirá a 250 trabajadores como parte de un proceso de reestructuración de la producción en la planta que posee en Río Grande, Tierra del Fuego. La decisión fue comunicada por las autoridades de la empresa a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), según confirmaron fuentes gremiales.

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La dotación total de la fábrica que funciona en el parque industrial de Río Grande es de 600 trabajadores, con lo cual los despidos alcanzan a más del 40% de los empleados. En principio, la empresa decidió abrir un retiro voluntario que estará vigente hasta el 15 de diciembre y luego, en caso de ser necesario, se completaría el cupo de desvinculaciones.

La situación agrega zozobra a la comunidad de Río Grande, que ya viene golpeada por situaciones similares en otras empresas. Desde la conducción sindical se intentará revertir la decisión de la compañía, aunque hay pocas esperanzas de que la intención prospere.

Además, la propuesta de la empresa sobre las indemnizaciones aún no está definida, dado que la primera intención sería un pago en cuotas.

La crisis de BGH está asociada a la apertura de las importaciones, posibilitada por la eliminación de los aranceles para la importación de productos electrónicos. Esta medida dejó a las empresas locales con poco margen de maniobra para mantenerse competitivas.

También impactan cambios tecnológicos en la fabricación, por ejemplo, de equipos de aire acondicionado.

Tras la flexibilización para la importación de autos, Tesla desembarca en la Argentina

La fabricante de vehículos eléctricos Tesla, perteneciente al empresario Elon Musk, comenzará sus operaciones en la Argentina con la apertura de su primer local en el shopping Unicenter.

El anuncio fue realizado por Cencosud, la firma propietaria del centro comercial, al precisar que “la llegada de Tesla forma parte del plan de expansión y reconversión que atraviesa Unicenter, que sumará 20.054 m² de nueva superficie construida y 16.000 m² destinados a renta”.

El desembarco de la compañía estadounidense tendrá una primera etapa en la que se habilitará un espacio en el nivel 1 de Unicenter con dos vehículos en exhibición. En tanto que para 2027 llegará el punto de venta formal y una zona de pruebas de manejo con diez autos ubicados en el estacionamiento H.

Aunque Cencosud dio a conocer la novedad, Tesla aún no emitió un comunicado oficial ni confirmó la fecha exacta para la instalación definitiva en el centro comercial ubicado en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Tesla adoptará en la Argentina el mismo esquema comercial que utiliza en Estados Unidos, con locales propios ubicados en centros comerciales o a la calle, prescindiendo de una red de concesionarias tradicionales.

En estos puntos de venta también se suelen comercializar otros productos de la marca, como baterías portátiles, el cuatriciclo infantil Cyberquad y miniaturas de la Cybertruck. En el mercado nacional estarán disponibles los modelos Model 3, Model Y y la camioneta Cybertruck, provenientes de las plantas de producción situadas en Estados Unidos o China.