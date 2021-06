YPF participó del Gas Day y explicó el impacto del Plan Gas

Un alto funcionario de la compañía participó de una jornada donde se abordaron los temas más relevantes de la industria del gas.

En el marco del evento Gas Day, Patricio Da Ré, gerente de Planificación Estratégica de YPF, disertó acerca de la gestión de la compañía alrededor del Plan Gas. El funcionario señaló que "la foto de abril a hoy es totalmente distinta en cuanto a la producción de gas".

"El Plan Gas permitió la vuelta a la producción con previsibilidad de precio y plazo. La producción promedio diaria pasó de 25 millones de metros cúbicos día, y estamos finalizando junio cerca de los 32 millones metros cúbicos día", afirmó Da Ré. Además, afirmó que el programa permitió "despejar el primer problema que teníamos que era la puesta en producción de nuestros recursos".

Se trató de una jornada donde se abordaron los temas más relevantes de la industria del gas como la gestión de la estacionalidad del mercado, una nueva modulación de la demanda, los desafíos para la exportación y el sistema de transporte. El Gas Day tiene como objetivo visibilizar, divulgar y debatir los ejes estratégicos del mercado del gas de la Argentina con una mirada en la coyuntura y hacia el mediano y largo plazo. El mismo contó con cinco paneles y un diálogo one to one, donde se propuso debatir cómo asegurar el suministro de gas de manera eficiente y gestionar la estacionalidad del mercado. ¿Es posible reconstruir un mercado de exportación en firme?

El primer panel fue sobre "Upstream: seguridad de suministro, gestión de estacionalidad y modulación del sistema", donde participarán Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy; Emilio Nadra, vicepresidente Comercial de CGC; y Mariano D´agostino, vicepresidente Comercial de Wintershall Dea.

El segundo panel contó con la presencia de Da Ré, Macchia Leopoldo, director Comercial de Tecpetrol; y Tomas Magliano, director Comercial de E&P de Pampa Energía. El tercer panel fue sobre "Abastecimiento en firme para grandes industrias y el mercado de exportación", donde se pronunciaron Alejandro Larrive, gerente General de Methanex, y con Gabriel Vendrell, Presidente de la Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA).

A su vez, en el cuarto panel "Desafíos a futuro: flexibilidad, suministro verano-invierno, ampliación del sistema de transporte" participaron Gabriela Aguilar, gerenta General de Excelerate Energy; Guillermo Cánovas, director Comercial de TGN; y María Tettamanti, gerenta General de Camuzzi. El último panel del Gas Day fue sobre "Policy Makers: los pendientes de la política pública", donde estuvieron Juan José Carbajales, director de Posgrado de Hidrocarburos de la UBA; Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles; y Daniel Gerold, consultor especializado en Oil & Gas.