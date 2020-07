YPF busca reperfilar deuda por U$S 1000 millones

En consonancia con el Gobierno, la empresa 51% estatal YPF anunció su intención de reperfilar un bono por U$S 1.000 millones que debía cancelar en marzo de 2021. La petrolera busca canjear ese título por uno nuevo con vencimiento en el 2025, aunque mantendrá el cupón de 8,5% anual que tiene la Obligación Negociable a reperfilar.

La propuesta de la firma es ofrecerle a los acreedores un pago en efectivo de 100 dólares por cada lámina de U$S 1.000 nominales, más U$S 950 en la nueva serie de ON Clase XIII.

Este título ofrecido "tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual", detalló YPF en un comunicado.

“YPF se encuentra activa buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda", explicó la petrolera.

Debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, la compañía se vio severamente afectada por brutal caída de la demanda de combustibles, lo que la llevó a reducir al mínimo sus operaciones de extracción de hidrocarburos.