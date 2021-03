YPF anunció inversiones en Vaca Muerta por U$S 2.600 millones

La petrolera YPF anunció que tiene inversiones planificadas para este año por U$S 2.600 millones en la formación no convencional de Vaca Muerta, de los cuales U$S 1.502 millones corresponden sólo a la empresa de mayoría estatal, y el resto a las compañías asociadas con las que opera en distintas áreas.



Así lo anunciaron el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, en ocasión de participar del acto de inauguración de una nueva estación de servicio de la marca en la localidad neuquina de Añelo, junto al gobernador local, Omar Gutiérrez, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

Affronti también anunció que el plan de producción de petróleo no convencional y de gas en Vaca Muerta para este año serán para diciembre de 2021 un 56% y un 70% mayores, respectivamente, comparado con igual mes de 2020. Al respecto, detalló: “YPF en la provincia de Neuquén va a invertir este año 1.502 millones de dólares, una inversión sin precedentes que sumada a la inversión que van a hacer nuestros socios en los distintos bloques que operamos en Vaca Muerta, será este año de 2.600 millones de dólares”.

El directivo también precisó que trabajarán con 13 equipos de perforación en la provincia de Neuquén, 3 set de fractura en la actividad no convencional promedio durante el año y sumarán un cuarto set de fractura para las operaciones de tight.

"En total, aparte de los set de fractura vamos a estar trabajando con 37 equipos de torre, que sumados a las 10 unidades de apoyo a la producción que tenemos, vamos a estar con casi 50 equipos trabajando en la cuenca entre producción convencional y no convencional”, explicó. Además, sostuvo que “esto lo podremos lograr siempre y cuando continuemos trabajando y profundizando este compromiso compartido que tenemos con los distintos actores que forman parte de nuestra industria; con nuestros proveedores y contratistas y con las compañías regionales a las cuales tenemos que seguir apoyando y desarrollando como empresas”.

Las previsiones de YPF para este año implican un crecimiento “en la producción de petróleo no convencional de un 56% comparando diciembre de este año respecto a diciembre del año pasado y en gas un 70% en el mismo período”, apuntó Affronti.