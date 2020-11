Plan Gas: qué significa y cuáles son las claves del proyecto

En un anuncio muy esperado, el presidente, Alberto Fernández, puso en marcha el Plan Gas, el nuevo esquema de oferta y demanda de gas natural que permitirá viabilizar U$S 5.000 millones de inversiones en producción para el conjunto de las cuencas productoras. La aspiración es sustituir importaciones por 30.000 millones de metros cúbicos en los próximos cuatro años.

Las claves del Plan Gas

El programa estima que contribuirá a sustituir importaciones por 30.800 millones de metros cúbicos (m3) durante los cuatro años de producción del Plan Gas.Ar. La puesta en marcha supone la subasta de un bloque de 70 millones de m3 diarios por los próximos 48 meses a partir del 1° de enero, además de bloques adicionales para los meses de invierno.

A este nivel de producción al que se comprometerán las compañías petroleras en todas las cuencas, se sumará para las firmas que oferten los menores precios la posibilidad de exportar 11 millones de m3 diarios en los meses de menor demanda local.

Este esquema, que contará el un efecto multiplicador ya que las empresas deberán comprometer una creciente participación de proveedores locales, supone un ahorro en divisas de U$S 9.274 millones y un ahorro fiscal de U$S 2.574 millones. A la vez, se estima que el incremento total de la recaudación nacional, provincial y municipal derivada de la aplicación del esquema estará en U$S 3.486 millones, con participación equitativa de todas las regiones productoras.

Además, permitirá viabilizar U$S 5.000 millones de inversiones en producción de gas natural y promover exportaciones por U$S 800 millones.

El cronograma que se desplegará hasta el 1 de enero, fecha en que las petroleras deberán comenzar a entregar el gas en el marco del esquema, comenzará el 2 de diciembre con la presentación del sobre 1 y su apertura; el dictamen de evaluación el 11 de diciembre y la adjudicación el 15 de diciembre.

Alianza pública-privada

Antes del cierre de su breve discurso, el Jefe de Estado aseguró que “si eliminamos los odios y las venganzas y nos ponemos a mancomunar esfuerzos y respetarnos trabajando por los argentinos, las posibilidades de salir adelante son infinitamente mayores; y como generación no podemos seguir postergando estas posibilidades”.

Del acto también participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró: “Es una representación de cómo queremos conducir Argentina”. Y agregó: “Buscar resolver los problemas estructurales bajo la base del diálogo, con reglas de juego para el sector público y privado”.

“El Plan Gas se enmarca en una estrategia integral, se define un esquema de política públicas que propicie la recuperación económica”, aseguró Guzmán. En ese sentido, expresó: “Saliendo de la pandemia vamos a estar mejor. Tenemos todo para estar mucho mejor”.