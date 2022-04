La amenaza de Aranguren sobre el gas para justificar más tarifazos

Para el ex ministro de Energía, si no hay tarifazos en línea con la suba internacional de combustibles va a faltar gas en próximos años.

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren sostuvo este martes que la Argentina va a tener problemas con el abastecimiento de gas al menos por los próximos dos años, por las crecientes dificultades para importar ese insumo. El ex funcionario consideró que la escasez de gasoil que se observa en distintos puntos del país obedece a "las distorsiones que se dan por precios internos que están muy desfasados con los precios internacionales".

Con el gas natural se está "viviendo la crónica de una muerte anunciada", sostuvo el ministro de la alianza Cambiemos. "Tenemos precios superiores a nivel internacional por el conflicto en Ucrania, pero ahora hay un problema adicional: dificultades para importar. Por lo tanto, habrá una competencia muy seria por este producto a nivel global", detalló el ex funcionario. Bajo su gestión las tarifas de la energía se dispararon hasta más de 3000 por ciento.

"No hay capacidad de evacuación del gas que se produce en la cuenca neuquina. Y eso nos limita, a pesar que somos un país con recursos importantes de gas natural. Creo que ahora es tarde para solucionarlo y tendremos escasez para este invierno y el próximo", enfatizó Aranguren en declaraciones radio Rivadavia.

Aranguren explicó que, según la Secretaría de Energía, la Argentina va a requerir, entre mayo y septiembre de este año, alrededor de 4400 millones de metros cúbicos de gas natural en la forma de gas licuado: dijo que eso constituye 69 cargamentos de importación, contra 56 del año pasado. En ese sentido, aclaró: "lo que sucede ahora es que la importación es mucho más cara: necesitamos 5400 millones de dólares más que en 2021, es un 1,2% del PBI".

También señaló que el gas "es uno de los insumos más importantes para generar energía eléctrica. Por lo tanto, el servicio eléctrico también va a incrementarse en su costo". Para Aranguren, no hay un problema de inversión por la escasez de gas, sino "falta de planificación".

En cuanto a las tarifas, el ex ministro de Mauricio Macri evaluó: "Con valores congelados y un tipo de cambio oficial que aumenta a la mitad de la inflación, tenemos tasas de inflación del 60%. Por ende, las tarifas las terminamos pagando con inflación". "Entonces, es falso decir que no estamos pagando la energía al valor que corresponde, la pagamos igual a costo internacional. Pero el consumidor no lo ve en su factura. Y la reacción inmediata del consumidor es consumir más", añadió.

"En un momento en que la energía nos cuesta más, estamos dando un incentivo para que se consuma más", concluyó el ex ministro.