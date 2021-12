Histórico: El gas no convencional supera al convencional en producción total

Un informe de la Universidad Austral destaca la sostenida suba en la producción de gas y petróleo no convencionales durante noviembre.

La producción de gas y petróleo no convencionales crecieron en forma sostenida durante noviembre, mientras que en el caso particular del gas, por primera vez. aumento por encima del fluido convencional, según un informe difundido este miércoles por la Universidad Austral. "El 51,98% de la producción total de gas en el mes de noviembre fue del no convencional, que proviene en su gran mayoría de la cuenca neuquina (48,75%) y el resto de la cuenca Austral (3,23%)", destaca el informe.

"El crecimiento sostenido de inversiones, demostrado por el aumento del número de fracturas, ha redundado en la recuperación de la producción de gas", señaló el director del Área Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, Roberto Carnicer.

El principal motivador fue el de "reconocer que el precio del gas en boca de pozo sea en dólares mediante una subasta con un mecanismo de contractualización de mediano plazo (cuatro años al menos) para la demanda residencial y de generación, dando así previsibilidad al recupero de las inversiones".

En cuanto a la producción de petróleo, el trabajo destaca que "la novedad más importante en la producción del crudo fue la más alta en nueve años". Durante noviembre se produjeron 557.000 barriles diarios, una cifra que no se obtenía desde octubre de 2012.

"El aumento del precio internacional de gas y de crudo incentiva para aumentar la producción nacional para la exportación y favorece a la industria para seguir creciendo. El no existir retenciones móviles a las exportaciones de crudo y mantenerlas sin cambiarlas es también establecer una regla clara que permite la inversión", explicó Carnicer.

En coincidencia con la producción de gas, en el caso del petróleo también hay una "fuerte presencia de la producción no convencional, que crece sostenidamente, representando el 36,2% de la producción total del país".