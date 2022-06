Expertos K de Energía salieron al cruce de las denuncias de Kulfas: "Anécdotas de funcionarios que no funcionaban"

La empresa en un comunicado recoge varias afirmaciones de la carta de renuncia de Kulfas y busca rebatirlas con duras afirmaciones.

"Anécdotas de funcionarios que no funcionaban", lanza el comunicado la empresa Energía Argentina donde sale al cruce a las afirmaciones vertidas por el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en su carta de renuncia. "Fue casualmente la vicepresidente (Cristina Kirchner) que usted agrede quien se puso al frente de la lucha política para revertir el cierre de la Planta de Dow en San Lorenzo. Hoy la planta funciona normalmente y esas familias que iban a perder sus ingresos, recuperaron su sonrisa. Anécdotas de funcionarios que no funcionaban", destaca el documento que recoge varias afirmaciones que el comunicado busca rebatir.

"Si bien el plan estaba listo en julio de 2020, rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores, que decían que nuestra propuesta era antieconómica, con precios en tomo a US$ 3,50 por millón de BTU, a los cuales consideraban "caros", había señalado Kulfas. Al respecto, el comunicado sostiene que "es paradójico considerar caro un precio que estaba por debajo de los niveles históricos del gas importado y por el que hoy se paga en torno a los US$ 30 y se llega a pagar en el mundo en torno a los US$ 48”, sostiene el ex Ministro de Producción en su nota de renuncia".

Respecto a las inversiones en el sector energético, el ex Ministro de Producción afirmó: “El tercer desafío era generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta. No es un tema menor: el sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de US$ 30.000 millones”. En ese sentido, el documento responde: "Este apartado no merece mucha atención, pues con el actual marco normativo durante el año 2013, 2014 Y 2015 se han realizado inversiones por USD 7.735 USD 8.828 Y USD 10.775 millones de dólares respectivamente y al día de hoy ningún gobierno ha superado (en ninguno de sus 3 valores). Las normativas no impulsan inversiones, las políticas de desarrollo lo hacen", replica la empresa de energía.

Respecto al esquema de subsidios a la energía, duramente criticado por Kulfas, señala que "las importaciones que mayor incidencia tienen en el sistema energético son las de gas natural a los efectos de abastecer el salto en la demanda de gas en los hogares durante el período invernal y a los efectos de abastecer también en el invierno a las usinas ante la necesidad de priorizar el gas disponible a Hogares, Comercios e Industrias".

"El sitio web del ENARGAS tiene un sinfín de tablas y análisis en los cuales se pueden comprobar los siguientes incrementos de demanda diaria en los hogares según la región de que se trate durante el período invernal. Está más que claro que las importaciones de gas durante el invierno para abastecer el incremento de demanda de hogares y las importaciones de gas oil para abastecer las usinas ante la restricción en la disponibilidad de gas, tienen por objetivo abastecer el incremento en la demanda de gas de los hogares de la Patagonia, Gran Buenos Aires, el interior de Buenos Aires y la región Centro", agrega el comunicado.

Energía Argentina asevera además que "el usuario residencial de CABA no mueve el requerimiento de volúmenes de importación de gas natural". "El perfil medio del usuario domiciliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires probablemente sea de poder adquisitivo por encima del promedio pero de nivel de consumo medio/bajo de gas natural", señala el comunicado, que considera que las declaraciones del ex ministro "son de desconocimiento supino de como se empunta la demanda de gas natural durante el invierno y en cual región geográficamente los hogares que efectivamente reciben los subsidios".

"Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue un dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético", agrega la misiva pública.

"El ex ministro afirma que ´Asimismo, se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner. Cabe aclarar que el día 12 de agosto de 2021 se presentó el proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner con el DNU listo para ser suscripto. El DNU finalmente se dictó el 14 de febrero de 2022'", detalla la carta.

"Mas allá de la cobardía de no ratificar el OFF, resulta dable mencionar que el Directorio de Energía Argentina también tiene entre sus integrantes al Lic. Diego Rozengardt cuya designación fue impulsada por el Ministro Martín Guzmán y tiene dentro de su ámbito de gestión al Cr. Hernán Herrera (cuya designación fue impulsada por el Sr. Kulfas) quien también integró el Directorio y que, al día de la fecha, participa activamente en la política de procedimientos de la Empresa", agrega el documento.