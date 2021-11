En el tercer trimestre del año, YPF ganó 237 millones de dólares

A su vez, la petrolera señaló que la producción total de hidrocarburos alcanzó los 496 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al último trimestre de 2020.

La empresa YPF informó que ganó 237 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, frente a una pérdida de 492 millones de dólares del trimestre previo y un quebranto de 468 millones de dólares registrado en el tercer trimestre de 2020. A través de un comunicado, la compañía sostuvo que los resultados mostraron una utilidad de 0,59 dólares por acción.

En el tercer trimestre del año, la rentabilidad de la compañía se mantuvo sólida con un EBITDA ajustado de 1.154 millones de dólares, superando el umbral de los 1.000 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo y una ganancia neta de 23 mil millones de pesos", apuntó YPF en un comunicado. Los ingresos financieros de período julio-septiembre pasado totalizaron 3.621 millones de dólares, desde los 3.349 millones dólares del trimestre previo y los 2.327 millones del tercer trimestre del año pasado.

La firma aceleró su plan de inversiones con foco en el crecimiento de la producción de petróleo y gas. A su vez, la petrolera señaló que en el tercer trimestre del año la producción total de hidrocarburos alcanzó los 496 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al último trimestre de 2020 y una expansión del 7% respecto del trimestre anterior, con el gas natural liderando la recuperación (14%) como resultado de la actividad desplegada a partir de los incentivos previstos en el nuevo Plan GasAR.

Durante el tercer trimestre de 2021, YPF invirtió 700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior, casi triplicando los niveles del tercer trimestre de 2020, señaló el comunicado.

"La actividad no convencional sigue mostrando excelentes resultados y actualmente representa un tercio de la producción consolidada de la compañía. La producción de crudo no convencional creció un 28% en el último año, con un crecimiento adicional del 17% en el mes de octubre", dijo YPF. Además, agregó que "la producción de gas no convencional en las áreas operadas alcanzó un récord histórico en el trimestre con un impactante crecimiento de más del 120% en el último año".