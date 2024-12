El multimillonario acuerdo que buscan cerrar YPF y Shell por exportación de gas licuado: más de 100 mil millones de dólares en 20 años

La empresa YPF busca anunciar en las próximas horas un acuerdo con la petrolera Shell para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina, a partir del combustible que ofrece el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. En un lapso de 20 años, la compañía de origen neerlandés compraría por el equivalente a 140.000 millones de dólares.

El acuerdo comercial a 20 años estipulará exportaciones de unos 10 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL equivalentes a unos 40 millones de metros cúbicos por día de gas natural metano en estado gaseoso. Aproximadamente, representa el 30% de la producción nacional.

Los detalles del proyecto de YPF y Shell

La comercialización de gas licuado al mundo comenzará entre 2027 y 2028 y generarán unos 7.000 millones de dólares por año, o un total de 140.000 millones en toda la duración del memorándum. El año que viene, las firmas participantes pedirán el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para prever estabilidad fiscal, pagar menos impuestos y poder acceder libremente a los dólares que genere el proceso.

En esta etapa, la totalidad de la operatoria se ejecutará a través de dos barcos de licuefacción de gas, los cuales enfrían el combustible a 161 grados bajo cero para comprimir 600 veces su volumen y facilitar su transporte por buques carriers en los mares. Los mismos se instalarán en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

La angloholandesa Shell es una de las petroleras más relevantes a nivel mundial e ingresará al cuerdo como proveedor conocimiento técnico -en el mercado denominado como "know how"- y también como demanda. De esta forma, reemplazaría el rol de la malaya Petronas, cuyo rol en el proyecto todavía no está confirmado y se especula con su salida.

Con contratos de abastecimiento a largo plazo, la empresa 51% estatal podrá buscar financiamiento de bancos internacionales y fondos de inversión bajo un modelo de "Project Finance", en donde el riesgo es del proyecto y no de la empresa o del país en sí.

YPF se sumará al proyecto del barco de PAE

En paralelo, YPF aceleró por otras alternativas para comenzar a exportar GNL y se sumará como socia, con capitales propios, al proyecto de un conglomerado de gigantes del sector, encabezado por Pan American Energy (PAE), para producir el GNL en barcos offshore.

La iniciativa es motorizada por una sociedad de empresas energéticas denominada Southern Energy, que, para este proyecto, tiene a PAE (compañía argentina a su vez propiedad de British Petroleum) como socia mayoritaria. Según señalaron a El Destape fuentes de YPF, la petrolera estatal resolvió sumarse a este proyecto de Southern Energy con un 15% de participación. De esta forma, la participación de PAE bajaría del 55 al 40%, mientras que el 20% estará en manos de Pampa Energía, el 10% en manos de la noruega Golar y el 15% restante en manos de la británica Harbour Energy.

La participación de YPF viene de la mano de otra eventual novedad: sumar otras dos barcazas para la licuefacción del gas, que serían construidas especialmente para la ocasión por la propia compañía que dirige Horacio Marín.