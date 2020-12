El Gobierno adjudicó 67 millones metros en el debut del Plan Gas

La Secretaría de Energía concretó la adjudicación de 67 millones de metros cúbicos diarios (m3) de gas como resultado de la primera licitación que realizó en el marco del Plan Gas.Ar. En la operación validó precios de entre US$ 2,40 y US$ 3,66 por millón de BTU, de acuerdo a 20 ofertas recibidas de parte de las principales firmas petroleras.



De esta manera, la Secretaría cerró la adjudicación de los volúmenes del bloque básico para los próximos cuatro años con lo que pretendía cubrir inicialmente una demanda de 70 millones de m3 destinada a las distribuidoras de todo el país, y a las centrales de generación eléctrica a través de Cammesa.

El nuevo Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 prevé también licitar un volumen adicional por cada uno de los períodos invernales donde se registran los picos de demanda. El plan entrará formalmente en vigencia a partir del 1 de enero próximo.

Así, la Secretaría busca revertir el declino de la producción del sector gasífero, reducir las necesidades de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) con el consecuente ahorro de divisas y apalancar inversiones en las distintas cuencas para promover el empleo y los proveedores locales.

Qué empresas participaron

La adjudicación mayor quedó en manos de YPF que aportará al nuevo esquema 20,9 millones de m3 diarios que provendrán de sus operaciones en la formación no convencional de Vaca Muerta, con un precio de US$ 3,66 por millón de BTU.



Tecpetrol, la empresa energética del Grupo Techint que tiene comprometidos inversiones por U$S 1.400 millones para los próximos 5 años, fue el segundo mayor oferente y se adjudicó 9,94 millones de m3 diarios, también provenientes de la Cuenca Neuquina, a un precio de U$S 3,65 por millón de BTU.



También resultaron adjudicadas las petroleras Pampa Energía por un volumen de 5,9 millones m3 de la Cuenca Neuquina; Total Austral con 7,7 millones m3 de la Neuquina y Austral. y Wintershall Dea con 7,16 millones m3 de la Neuquina.

Las empresas adjudicadas que completaron la licitación con volúmenes inferiores fueron Shell Argentina, Compañía General de Combustibles, Vista Oil & Gas, Petrobras Operaciones, Metro Holdings, Alianza Petrolera, Mobil Argentina y Corporación Financiera Internacional.