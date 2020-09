En un revés para la familia Macri y el grupo Enel, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió sancionar en $ 972.721 a la transportadora de energía Yacylec, empresa donde tienen participación accionaria el entrono íntimo del expresidente y la compañía dueña de la distribuidora eléctrica Edesur.

Lo hizo a través de la resolución sintetizada 12/2020 publicada en el Boletín Oficial, donde precisó que la sanción es “por haber distribuido dividendos, correspondientes al ejercicio de 2017, en mayo, junio y agosto de 2018 sin haber cumplido el procedimiento establecido para la previa evaluación y autorización del ENRE”. Además, el Ente aclaró que esto “constituye un incumplimiento a lo previsto en la Cláusula Cuarta del Acuerdo entre la exSecretaría de Energía, el ENRE y Yacylec, firmado el 30 de enero de 2017”.

De acuerdo con la resolución, la multa es “por un monto equivalente a 320 veces la remuneración que recibió como cargo horario por la capacidad de transporte para líneas de 500 kilovoltios cada 100 kilómetros”, y sostuvo que ese cargo “vigente a agosto de 2019 es $ 3.039,754”. El ENRE determinó que “Yacylec deberá depositar el monto de la multa impuesta dentro de los diez días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de este acto, bajo apercibimiento de ejecución”.

Un peso pesado en el mercado

El peso de la compañía con capitales italianos en el sector queda reflejado en en conglomerado de sociedades que conformaron: Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Enel Generación El Chocón (ex Hidroeléctrica El Chocón), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación; Enel Trading Argentina S.R.L. (ex Cemsa) en Comercialización; Edesur S.A. en Distribución; y TESA, CTM en transporte.

Yacylec es una de las empresas que conecta la represa hidroeléctrica binacional de Yacyretá con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y fue una de las responsables del apagón de junio de 2019 que dejó todo el país sin energía eléctrica. Allá por marzo de 2016, ya en el cargo de presidente, Macri debió transferir su participación a título particular en Yacylec a la firma Sideco, propiedad de su familia.