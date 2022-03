El Enargas actualizó la calculadora de consumo de gas natural en hogares

Esta herramienta brinda la posibilidad de acceder y evaluar en qué umbrales de consumo se encuentran los usuarios, a partir de la cantidad de artefactos de gas que hay en el hogar, y las horas de consumo promedio.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) actualizó el Calculador de Consumos para usuarios residenciales, que permite brindar información de manera accesible y de fácil visualización, relacionada con la facturación del servicio de gas por redes. Lo hizo a partir de los nuevos cuadros tarifarios de transición publicados recientemente, con alzas promedio de 20%.

En ese sentido, por efecto de la aplicación de la Ampliación del Régimen de Zona Fría, sancionada el año pasado, se estima que un 35% de los usuarios residenciales (3,27 millones de usuarios) registrarán este año un descuento del 31% en su factura mensual promedio. En ese marco, esta herramienta digital brinda la posibilidad de acceder y evaluar en qué umbrales de consumo se encuentran, a partir de la cantidad de artefactos de gas que hay en el hogar, y las horas de consumo promedio indicadas por ellos mismos en el Calculador.

Cómo funciona la calculadora de la tarifa de gas

De este modo, desde cualquier punto del país, pueden obtener de forma inmediata una estimación del monto de la factura (sin incluir los impuestos) según los cuadros tarifarios vigentes, señaló el ente en un comunicado. Para ello, los usuarios deben ingresar los datos solicitados dentro de las opciones propuestas en cada ambiente de la vivienda y por medio de en este asistente, por ejemplo, se pueden seleccionar entre otros parámetros cuántas personas habitan la vivienda, el tipo de ambiente de la casa, los artefactos que se encuentran instalados y su utilización en horas de uso.

Asimismo, esta herramienta proporciona un conjunto de consejos para un uso eficiente del gas, entre los cuales se pueden mencionar: regular el termostato de calefactores a una temperatura de 18 grados en invierno, calefaccionar sólo aquellos ambientes que estén siendo utilizados, no abrir ventanas para bajar la temperatura, utilizar burletes en puertas y ventanas para reducir pérdidas de calor, apagar el piloto del calefactor cuando no se utilice, etc.

Además, el Calculador puede proporcionar información útil frente a la decisión de la compra de un artefacto a gas. En este aspecto, se destaca la conveniencia de optar por aparatos más eficientes, lo que se reflejará, finalmente, en una disminución del monto de la factura.

En cuanto al cálculo del monto estimado de la factura residencial sin impuestos, el asistente permite que el usuario impute directamente el volumen de consumo bimestral o bien que indique la cantidad de habitantes y uso de artefactos en el hogar.

Con información de Télam