Calificadora de riesgo destacó la mejora crediticia de YPF

La consultora destacó el manejo de costos, recupero de la producción de gas y petróleo, y unas mayores ventas en las estaciones de servicio.

La calificadora de riesgos FixScr (filial de la agencia global FitchRatings) destacó la mejora crediticia de la petrolera YPF, que muestra el progreso estructural de sus márgenes operativos a partir del ejercicio corriente, "consecuencia del manejo de costos, recupero de la producción de gas y petróleo, y unas mayores ventas en las estaciones de servicio".

Esta consultora anticipó que la mejora del Ebitda (resultados antes de gastos financieros, impuestos y amortizaciones), junto con la emisión local por U$S 384 millones, le vendrá a YPF "completar el plan de inversiones para 2021, estimado en U$S 2.700 millones". El informe de calificación, que asigna una nota AA (arg) con tendencia "estable", precisó que el Ebitda de la compañía podría alcanzar este año niveles cercanos a los U$S 3.600 millones (levemente por debajo de los registrados en 2019).

El pronóstico de resultados asume "una constancia de los actuales precios nacionales de gas y de los combustibles líquidos, los programas de incentivos y los precios internacionales del petróleo". Según resaltó Fix, YPF "posee una posición de liderazgo en los principales segmentos en los cuales opera, siendo la mayor compañía integrada de hidrocarburos local", con una "importancia estratégica" en el sector.

A su vez, agregó que la fortaleza relativa de la compañía en el país le otorga un acceso al mercado local de capitales, y "permitiría refinanciar los vencimientos pendientes de 2021 al 2023". Al respecto, la agencia recordó que YPF afronta vencimientos de U$S 426 millones este año y de U$S 815 millones el próximo, "que son manejables para el perfil crediticio".

La refinanciación de pasivos internacionales realizada en el primer trimestre de 2021, la mejora operativa y las emisiones de ON locales por un total cercano a u$s506 millones, "acotan las necesidades financieras adicionales", evaluó la calificadora. Tras asumir que YPF refinancia los préstamos bancarios para los próximos doce meses, la compañía deberá cancelar deuda en el mercado de capitales por U$S 807 millones.