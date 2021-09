Avanzan las obras para el cierre de ciclo en la central bonaerense Barragán

Los trabajos se vieron afectadas por la pandemia. Se prevé la habilitación para el segundo trimestre de 2022.

Las obras para el cierre de ciclo combinado en la Central Térmica Barragán (CTB) se vieron afectadas en 2020 y este año como consecuencia de las medidas para contener la pandemia. Se prevé para el segundo trimestre de 2022 la habilitación del proyecto ubicado en el polo petroquímico de la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.



La calificadora local FixScr (filial de la agencia global FitchRatings) destacó en su último informe sobre la planta los “sólidos fundamentos del proyecto”, dados los bajos riesgos operativos, de ingresos y de abastecimiento. Se menciona además la “probada experiencia” de sus accionistas, Pampa Energía S.A. e YPF S.A., para el gerenciamiento y manejo de este tipo de centrales, y la “robusta” estructura de deuda.



La central se encuentra conformada por dos turbinas a gas a ciclo abierto con una potencia instalada total de 567 Mw, que se elevará a 847 Mw (un 2% de la capacidad instalada de la Argentina) tras el cierre de ciclo. El proceso abrirá la posibilidad de consumir gas natural o gasoil, en este último caso se encuentra en construcción un puerto para descarga con una capacidad de almacenaje de 20.000 m3.

Según Fix, los contratos de abastecimiento con Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) “brindan sustento al proyecto”. Ese esquema le permite a la central Barragán obtener un Ebitda (beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir gastos financieros) cercano a US$ 160 millones anuales hasta marzo de 2022 (finalización del contrato de las turbinas a gas) y de US$ 120 millones a partir de la habilitación del ciclo cerrado.



Hasta la habilitación comercial la potencia representa el 90% de los ingresos, ya que la generación de energía se encuentra aún por debajo del 20%; y una vez finalizado el ciclo cerrado, la potencia representará el 80% de los ingresos con una generación por encima del 70%. El cierre de ciclo implica inversiones cercanas a US$ 200 millones, que fueron financiadas con un préstamo sindicado garantizado por US$ 170 millones y aportes de capital, mientras el proyecto se encuentra bajo un contrato con Sacde y Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I.