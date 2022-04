Argentina cerró una semana de acuerdos estratégicos con gobiernos de la región

El entendimiento por la provisión de gas con Bolivia, la visita de Gabriel Boric, y los viajes de Martín Guzmán a Brasil y Santiago Cafiero a Paraguay. Qué lazos busca tejer el Gobierno con estos movimientos.

El Gobierno cerró una semana intensa en términos diplomáticos y generó encuentros para fortalecer los vínculos con el resto de los países de la región. La relación con Brasil tiende a estabilizarse, el presidente de Bolivia firmó un acuerdo importante respecto a la provisión de gas, el mandatario chileno Gabriel Boric visitó la Argentina y el canciller Santiago Cafiero tuvo una reunión en Paraguay para mantener un flujo comercial que fue beneficioso para el país en el último tiempo.

Gas boliviano

De hacer un balance, el punto más relevante de la semana se dio en el terreno energético. En respuesta a la crisis por la falta de gas a nivel mundial producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Argentina y Bolivia acordaron el suministro de mayores volúmenes de este combustible para el invierno del año en curso.

Los gobiernos acordaron la provisión de 14 millones de metros cúbicos por día de gas durante el periodo de invierno, junto a un compromiso de priorizar el suministro de volúmenes adicionales hasta 18 millones de m3 diarios en total para el periodo mayo a septiembre de 2022 en función de la disponibilidad. Argentina pagará el actual precio vigente en la adenda 2021 (actualmente entre 7 y 9 U$S el MMbtu) por un primer volumen de hasta 8 a 10 millones de m3. Y se pagará U$S 18 (el doble) el millón de btu por el resto del gas, lo que arroja un precio promedio ponderado de U$S 12,18 MMbtu por el tramo firme del acuerdo

El presidente Alberto Fernández y su par de Bolivia, Luis Arce, encabezaron en Casa de Gobierno la firma de una serie de acuerdos entre ambos países en materia energética y una declaración conjunta. En la reunión resaltaron la pronta adhesión del país vecino al Mercosur, el desarrollo de la producción de litio y potenciar el desarrollo de la Hidrovía Paraguay - Paraná.

Búsqueda de mayor provisión de gas en Brasil

En este mismo sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que Brasil garantizará la seguridad energética argentina poniendo a disposición dos gigavatios de energía eléctrica para el período comprendido entre los meses de mayo y septiembre. El funcionario se reunió con funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro y empresarios del poderoso conglomerado industrial paulista, con una amplia agenda económica bilateral y en búsqueda de inversiones.

Según se informó, el ministro se encontró en San Pablo con su par de Minas y Energía brasileño, Bento Albuquerque y con casi 200 empresarios locales de los sectores, energético, minero, agroindustrial, automotriz, y de la economía del conocimiento, con potencial de invertir en la Argentina. Desde allí, afirmó a la agencia Télam: “Brasil va a garantizar la seguridad energética argentina poniendo a disposición energía eléctrica entre mayo y setiembre".

Durante la semana, y en diálogo con El Destape Radio, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, había recordado que la Argentina fue "muy solidaria con Brasil el año pasado, con su sequía y la caída de la producción hidroeléctrica". Por ese motivo, había revelado: "Ahora lo que buscamos es que ellos nos ayuden con la provisión de gas, sin que eso implique una merma del fluido que usan para su propio consumo".

La visita de Gabriel Boric

En su primera visita al país como jefe de Estado chileno, Gabriel Boric tuvo una serie de encuentros con eje político-económico. El capítulo energético es uno de los ejes en el plano bilateral con oportunidades y beneficios para ambos países.

Actualmente, el intercambio comercial favorece a la Argentina por un amplio margen pese a que no representa uno de los destinos más voluminosos: apenas el 5,4% de nuestras ventas al mundo y el 1,1% del total de importaciones. En 2021, el comercio bilateral escaló un 48% en relación a la parálisis pandémica de 2020, alcanzando los 4.870 millones de dólares. De ese total, 3.479 millones contabilizaron como superávit, el mayor de Argentina con el mercado global por cuarto año consecutivo.

En lo que refiere a la energía, los intereses son duales. El de los deseos estratégicos, con planes a más largo plazo que involucran al litio y al hidrógeno verde, y el de las posibilidades inmediatas, en torno al gas y el petróleo. Sobre estos dos últimos recursos se avanzó con mayor firmeza en la posibilidad de alcanzar acuerdos específicos en el mediano plazo.

En el terreno político, el mandatario chileno envió un mensaje en clave regional sobre la posición que tomará Chile en los próximos años: “Chile parte desde América Latina y, si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, al Norte y al Pacífico, nuestra base es América Latina. Chile es un país latinoamericano”.

Además, reiteró su respaldo al "reclamo justo, legítimo y digno del pueblo y el Estado argentino" sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tal como lo había hecho en las últimas horas cuando se conmemoraron los 30 años del conflicto bélico con Reino Unido. "Presidente, aquí tiene a un aliado y a un cómplice en esta batalla por la desigualdad", señaló Boric.

Cafiero en Paraguay

El último movimiento diplomático se llevó a cabo en tierra guaraní. El canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro bilateral en el Palacio Benigno López de Asunción, con su par de Paraguay, Euclides Acevedo Candia, en el marco de la Comisión de Asuntos Políticos e Integración (Gran Comisión). En la reunión se fijó además la fecha para la próxima Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se llevará a cabo el próximo 14 de julio en esa ciudad.

Cafiero y Acevedo Candia recibieron el informe de los resultados de la última reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos, realizada el 3 de diciembre de 2021 y de la IX Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral, destacando los avances en la agenda económico comercial. “Hemos logrado alcanzar el mayor comercio bilateral histórico con Paraguay y tenemos que continuar incrementándolo, ese es el desafío de continuar en esa línea pero afianzar también los lazos culturales, políticos, de integración, así que hacia allí vamos”, resaltó Cafiero.

Durante la reunión bilateral, el exjefe de gabinete informó al canciller paraguayo sobre la Decisión Administrativa 370/22, adoptada por Argentina, que permitirá una apertura programada y escalonada de los distintos pasos internacionales que conectan a ambos países. En tanto, Acevedo destacó la mencionada decisión y reafirmó el interés de su país en la apertura total de las fronteras que favorecerá a la movilidad humana y a la recuperación económica.

Además, el jefe de la diplomacia argentina enfatizó la necesidad de integrar a ambos países en el ámbito de la conectividad digital y destacó los avances de las empresas estatales Arsat y Copaco. En ese sentido, la delegación argentina presentó una propuesta en materia de radares y satélites de telecomunicaciones y de observación de la tierra, resaltando las oportunidades de transferencia de tecnología y capacitación que pueden brindar.

Asimismo, los ministros manifestaron la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ante los desafíos que se proyectan sobre la región en el escenario post pandemia. Por esa razón, Acevedo transmitió el apoyo del Paraguay al Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore Argentina y la voluntad de trabajar juntos para la consolidación de la CELAC.