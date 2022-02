Aranguren admitió que si volviera al Gobierno haría “el mismo trabajo”

El ex ministro de Energía exigió tarifazos para las empresas y criticó la segmentación planteada por el Gobierno.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió que si volviera al Gobierno haría “el mismo trabajo” que realizó en la administración de Mauricio Macri. Esto tiene como eje los tarifazos, que se dispararon hasta el 3.000% durante su paso como funcionario.

“El Gobierno no reconocer los costos reales que se necesitan para producir gas y electricidad. Eso parece ser una política de Estado. Que se retrasen las tarifas implica que, en realidad, la estamos pagando de la peor manera, que es con el impuesto inflacionario", lanzó el ex presidente ejecutivo de Shell. Aranguren dijo que que "no paguemos las tarifas de nuestro bolsillo no significa que el costo no se esté pagando. Por eso, la recomposición tarifaria es el mejor camino para el desarrollo energético de la Argentina".

Para el ministro de los tarifazos, el Frente de Todos "vuelve a cometer los errores del pasado" al tiempo que señaló que "las herramientas que existen para resolverlos, no parecen estar en el deseo de esta gestión". El ex funcionario destacó su paso por el gobierno de Cambiemos: "Implementamos las revisiones tarifarias integrales y ganamos las elecciones de medio término en 2017".

"Habíamos actuado de forma rápida y precisa para la recomposición de las tarifas. Pero esta administración, desde que llegó, las congeló, las retrasó y ahora estamos en el nivel en el que la habíamos recibido. Incluso, perdieron la elección legislativa del año pasado", opinó Aranguren.

Con respecto a la segmentación geográfica de las tarifas, Aranguren consideró "no tiene justificación". "El camino es la tarifa social federal, que nosotros habíamos implementado. Eso permite determinar cuáles son las familias que necesitan el subsidio" al consumo energético", juzgó.