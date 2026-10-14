El empleo siguió estancado en agosto y las empresas casi no crean nuevos puestos de trabajo

El empleo privado registrado se mantuvo sin cambios en agosto y quedó 0,9% por debajo del nivel de un año atrás. Los datos reflejan un escenario de estancamiento en el que las empresas no logran generar nuevos puestos de trabajo, mientras que varias actividades económicas mantienen una evolución negativa.

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Según la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, el nivel de ocupación en las empresas privadas relevadas no registró variaciones mensuales. El relevamiento contempla firmas de distintos sectores de la economía en los principales aglomerados urbanos del país y permite observar la dinámica de las contrataciones, las desvinculaciones y las expectativas empresariales.

La estabilidad de agosto no responde a un incremento significativo de las incorporaciones, sino a que las altas y las bajas de personal se movieron en la misma proporción. Tanto la tasa de entrada como la de salida aumentaron respecto de julio y se ubicaron en 1,8, un nivel inferior al promedio de los últimos doce meses.

Las contrataciones no alcanzan para crear empleo

Uno de los principales indicadores del informe es la falta de dinamismo en la generación de empleo. Aunque las empresas incorporaron trabajadores durante agosto, ese movimiento quedó compensado por la cantidad de desvinculaciones. El resultado fue un saldo nulo en la variación mensual de los puestos registrados.

El escenario también se refleja en las perspectivas para los próximos meses. Las expectativas netas de contratación se ubicaron en apenas 0,1%, un valor cercano a cero que evidencia la cautela de las empresas a la hora de ampliar sus plantillas.

Del total de firmas que prevén modificar sus dotaciones durante los próximos tres meses, el 3,1% espera sumar personal y el 3% anticipa una reducción. En conjunto, apenas el 6,1% de las compañías proyecta cambios en sus equipos de trabajo.

Si bien las expectativas son levemente positivas para la mayoría de las actividades, el panorama no es homogéneo. Comercio, restaurantes y hoteles e industria manufacturera son los dos sectores en los que las empresas esperan reducir sus plantillas en mayor medida que aumentarlas.

Los despidos volvieron a aumentar

A la falta de creación de puestos se suma un deterioro en uno de los indicadores de desvinculación laboral. En agosto, la incidencia de los despidos incausados alcanzó 0,7 cada 100 trabajadores, lo que representó un incremento frente al mes anterior.

Con ese resultado, la tasa revirtió la tendencia descendente que había mostrado durante los meses previos y llegó al valor más alto para un mes de agosto desde 2019. El indicador incluye los despidos sin causa, la finalización del período de prueba y, en el caso de la construcción, la finalización de obra.

En paralelo, el empleo suspendido se mantuvo en 0,5 casos cada 100 trabajadores, un nivel similar al de los últimos cinco meses y levemente superior al de agosto de 2025. La cantidad de empresas que aplicaron suspensiones tampoco mostró cambios frente a julio, aunque descendió en la comparación interanual.

La construcción crece, pero otros sectores siguen en retroceso

La evolución del empleo presenta diferencias importantes según la actividad. La construcción fue el sector con mejor desempeño mensual: registró una suba del 1% y acumuló cinco meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, en la comparación interanual todavía muestra una contracción del 2%.

La industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales mantuvieron sus niveles de ocupación. En cambio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, junto con los servicios financieros y a las empresas, registraron bajas del 0,2% mensual. Ambas actividades acumularon seis meses consecutivos con variaciones negativas.

Por su parte, comercio, restaurantes y hoteles tuvo una caída del 0,1% y lleva cuatro meses sin crecimiento del empleo. En términos interanuales, transporte fue uno de los sectores más afectados, con una reducción del 2,6%, seguido por la construcción, con un descenso del 2%.

Gran Buenos Aires acumula diez meses sin expansión

La situación también varía según la región. En agosto, el empleo privado registrado cayó 0,1% en el aglomerado de Gran Buenos Aires, mientras que el conjunto de los aglomerados del interior mostró una mejora mensual del 0,1%. En el área metropolitana, el indicador acumula diez meses sin expansión.

Entre las ciudades del interior se destacaron los aumentos de Gran Mendoza, con un 0,9%; Gran Jujuy, con un 0,7%; y Gran La Plata, con un 0,3%. En el otro extremo, Gran Santa Fe registró una contracción del 1% y Gran Rosario, una baja del 0,5%.

Pese a esas diferencias, el balance interanual fue negativo tanto en el interior, con una caída del 1%, como en Gran Buenos Aires, donde el retroceso alcanzó el 0,8%.