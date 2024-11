Ganó Donald Trump y se festejó a cuenta en el mercado porteño 

Los mercados hicieron una lectura positiva del triunfo electoral de Donald Trump que lo depositará el 20 de enero de 2025 en el Salón Oval de la Casa Blanca, y esa reacción se extendió al valor de los activos argentinos que subieron por la expectativa de que se allana el camino para que Argentina acceda a los fondos que necesita para afrontar el pago de deudas y unificar el mercado de cambio. “La idea de que Trump va a financiar a Argentina está más cerca de materializarse”, se puede sintetizar la lectura del mercado porteño.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El triunfo es un dato positivo para la administración del presidente Javier Milei, que le otorga un grado de gobernabilidad adicional importante y genera confianza en sectores ganadores de este sistema, mientras la contracara es la dinámica de la apreciación cambiaria que afecta a los sectores productivos con los costos sociales y regionales.

Sin embargo, una primera reacción del mercado internacional no parece ser positiva para Argentina: la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió con los resultados electorales a 4,427% anual, el nivel de la primera mitad de junio, el índice dólar que mide el tipo de cambio se apreció más de uno por ciento y los precios de los commodities registraron bajas.

La suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro fue lo que explicó la baja del Riesgo País en Argentina, ya que el índice mide la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los Bonos Globales emitidos por Argentina. Esa suba de tasa responde a mayores expectativas de inflación en el mediano plazo y de un sendero de baja de tasas más acotado por parte de la Reserva Federal en dicho contexto y eso es lo que podría revertir la baja del Riesgo País y alejar la posibilidad de que Argentina acceda a los mercados internacionales.

La ventana para colocar deuda se le puede abrir al equipo económico en las próximas semanas si se sostiene la suba de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, pero será una ventana de oportunidad única ya que se espera una reacción más rápida de la FED subiendo la tasa de interés, lo que actuará como aspiradora de fondos de los mercados emergentes generando una nueva salida de capitales y devaluaciones de las monedas de la región.

Mientras que la apreciación del dólar a nivel internacional generará una baja en los precios de los commodities y agravará el proceso de apreciación del peso.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había sostenido que no tiene planes de dejar su puesto como jefe del banco central estadounidense antes de que expire su mandato, si Trump ganaba las presidencias. En el entorno del presidente electo se comentó durante la campaña la intención de removerlo para poner a un funcionario alineado con la idea económica. Si Powell confirma su intención de quedarse, se avisora tensión entre la FED y la Casa Blanca que se traslade a los mercados.

En el mercado porteño este miércoles hubo operaciones acotadas por el feriado bancario: no estuvieron disponibles operaciones en contado inmediato y cauciones y no hubo suscripciones ni rescates de fondos común de inversión. El analista financiero Christian Buteler interpretó que el mercado porteño tuvo “una clara reacción al resultado electoral” que “pondera la relación entre Trump y Milei y hace suponer que podría llegar a aparecer el financiamiento necesario para pagar los bonos o salir del cepo”.

“Esta es la primera reacción, después habrá que ver. Se le pone demasiada expectativa pero no se ve dentro de las prioridades de EEUU y del propio Trump a la alianza con Argentina, y tampoco se ve al FMI entregando US$ 15.000 millones porque Trump lo pida”, consideró y agregó que “se están poniendo demasiadas expectativas a un hecho que, probablemente puede ser positivo pero no es determinante. Los problemas que se tienen siguen dependiendo de la gestión poder resolverlo”.

Es difícil predecir el grado de influencia que tendrá Trump en el FMI, en especial después de la purga que siguió al acuerdo que su administración forzó a firmar con la de Mauricio Macri, pero es claro que ejercerá un poder político.

Mientras, subsisten para la administración de Milei el problema del atraso cambiario, con impacto en los sectores productivos y el sector agropecuario y el nivel de empleo que van conformando la nueva estructura de la sociedad con sectores regionales con dificultades productivas severas y sectores urbanos vinculados a las finanzas y primarios vinculados a la energía con mucha dinámica.

A nivel internacional, según un informe de Delphos Investment mientras se festejó en Wall Street, “el resto del mundo mira con cierta preocupación”. Advirtió que si regresa la guerra comercial podría ocurrir que el buen momento de los precios de los activos estadounidenses no sobrepasen sus fronteras.

“Lo que es bueno para EE.UU. no necesariamente lo es para el resto del mundo”, donde también pertenece Argentina.