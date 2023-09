Kelly Olmos: "Bullrich y Milei expresan un sistema de explotación de fuerza de trabajo"

En diálogo con El Destape Radio, la ministra de Trabajo señaló que, cuando los candidatos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio hablan de "reforma laboral", es en realidad "un eufemismo" para "destruir derechos".

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, cuestionó a Javier Milei y Patricia Bullrich, candidatos para las elecciones 2023 de La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente. "Expresan un retroceso enorme y un sistema de mucha explotación de la fuerza de trabajo", dijo la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.

La ministra remarcó que, cuando los postulantes de LLA y JxC "hablan de reforma laboral", en realidad "es un eufemismo". "Lo que ellos quieren es destruir derechos. Es volver antes de Perón. Están en contra del aguinaldo, están en contra de la indemnización. Ellos quieren trabajadores precarios que negocien, incluso en el caso de Milei es desembozado, su pretensión de que se pudiera negociar uno a uno un trabajador con un empleador como si se tratara de actores con el mismo nivel de poder, cuando sabemos que si los trabajadores no se organizan gremialmente no pueden negociar en igualdad de condiciones con el sector patrona", señaló Olmos.

"Cuando ellos hablan de reforma laboral no están hablando de ninguna evolución asociada a las nuevas demandas del universo del trabajo. Lisa y llanamente, como lo han probado siempre, lo que buscan es eliminar las condiciones de trabajo que han ido ganando los trabajadores a lo largo de sus luchas. Incluso, el ex ministro de Producción y Trabajo de Macri planteó claramente que aspiraba a dejar sin efecto la ultra actividad", declaró la ministra, y agregó: "Eso es un terrible debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, porque los deja sin un marco legal en el cual negociar tanto salarios como condiciones colectivas de trabajo, de manera que en esto lo que expresan tanto Patricia Bullrich como Milei es un retroceso enorme y un sistema de mucha explotación de la fuerza de trabajo".

Además, Kelly Olmos dio su opinión sobre el encuentro que distintos dirigentes sindicalistas mantuvieron con Milei. "No me agrada, tengo que decirlo con absoluta claridad. Entiendo que en democracia el diálogo es el mecanismo de relación y Milei es un candidato que está compitiendo en este proceso democrático, pero no creo que el diálogo con él genere nada que pueda ser positivo para nuestro universo laboral", sostuvo.

El lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la eliminación de aportes para las Pymes que tomen trabajadores por dos años. "Sergio Massa hizo ese anuncio que tiene que completarse con un proyecto específico, que dijo que él va a exponer a la brevedad, en el marco de plantear que para que la argentina efectivamente pueda ser una Argentina desarrollada, adecuada a una dinámica de empleo digno, hay que reducir al mínimo la informalidad. Ese es el objetivo. Hoy no tenemos un problema de desempleo, pero sí tenemos un problema de informalidad, que se ha ido arrastrando y acumulando como consecuencia de políticas neoliberales que han dejado al margen de los derechos a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores".

Consultada sobre si hay un número específico que espera para la reducción dek trabajo informal, la ministra de Trabajo respondió: "Todo depende del nivel de crecimiento, disponibilidad de divisas. No se puede plantear un número específico. Lo que quiero decir es que ya habido iniciativas en este sentido, incluso impulsadas por el propio Sergio Massa, como el decreto 514 que acaba de ser renovado por dos años más y permite generar un mecanismo de articulación entre la informalidad y la formalidad en el empleo agrario. Y también el decreto 551, que en su momento se denominó 'Puente al Empleo'. Son iniciativas que, indudablemente, constituyen un anticipo de un programa más ambicioso que anticipó ayer (el lunes) nuestro candidato Sergio Massa".