EN LA CARA: la reacción de un candidato de Milei cuando Melconian destrozó la dolarización

El potencial ministro de Economía si Patricia Bullrich gana las elecciones expuso los riesgos de abandonar el peso como propone el candidato libertario.

El economista Carlos Melconian aseguró que un plan de dolarización como el que impulsa el candidato a presidente por La Libertad Avanza en las elecciones 2023, Javier Milei, “implica o una licuación salarial, un corralito, un plan Bonex”, mientras que “en la bimonetarización que nosotros proponemos eso no sucede”. El potencial ministro de Economía si Patricia Bullrich gana los comicios exponía los riesgos de abandonar el peso en la señal de noticias TN mientras la cámara captó el rostro del candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra.

Melconian subrayó que un plan de estabilización "no se realiza de un día para otro", de lo que se trata es que no se pierda el poder adquisitivo de los asalariados, “no porque aumente el sueldo sino porque el que está en relación de dependencia deja de perder en un contexto inflacionario”. Milei "sólo habla de dolarización y motosierra, y la devaluación de Massa después de las PASO fue muy burda; sobre todo porque perjuró que no la iba a hacer; hoy tenemos reservas negativas de 10.000 millones de dólares", sostuvo.

"El próximo gobierno se va a iniciar con una corrección de precios porque muchos quedaron pisados y otros subieron por encima de la inflación", remarcó. El candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, reaccionó ante la negativa de Melconian de eliminar el peso para legalizar al dólar como la moneda de curso legal en la Argentina con una mirada de desaprobación.

Mientras Melconian explicaba en un papel el por qué no se puede dolarizar, las cámaras enfocaron a Marra y a Leandro Santoro, de Unión por la Patria. El representante de La Libertad Avanza se mordía los labios en señal de rechazo.

A su turno, Marra afirmó: “Nuestras propuestas son varias. Nunca se dijo que la dolarización iba a ser inmediata. Hay varias de hacerlo. ¿Quiénes son los que no están preparados para hacerlo? Los economistas que están en la política que quieren usar el peso”.

El jefe de asesores económicos de Milei advirtió qué se necesita para dolarizar

El jefe de asesores económicos de Javier Milei, Carlos Rodríguez, dijo que, para una eventual dolarización de la economía, harán falta "hechos verificables, dolor y tiempo". Sus declaraciones se dieron en el mismo día en el que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023 sostuvo que, de realizarse la dolarización, se haría "a un valor de mercado de $ 730".

Rodríguez publicó un tuit extenso en el que dio su visión sobre la propuesta de dolarización de su propio espacio. "La única posibilidad rápida de dolarizar (un poquito) es permitir que los dólares blancos que ya están puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despesificar rápidamente es una hiper o un Bonex. Lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto publico y regulaciones que traban los mercados", comentó.