Elecciones 2023: los empresarios se realinean en la previa de octubre

El escenario fue el mismo, el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), pero el humor político cambió mucho. La semana pasada asistió el representante de La Libertad Avanza Javier Milei y este miércoles la candidata por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich.

La preocupación de los empresarios de las principales corporaciones va creciendo a medida que se acerca el último tramo antes de las elecciones 2023. En los últimos días esto se vio en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). El escenario fue el mismo, pero el humor político cambió mucho según el invitado. La semana pasada asistió el representante de La Libertad Avanza Javier Milei y este miércoles la candidata por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. Los empresarios del círculo rojo que asistieron al convite fueron casi los mismos pero no se llevaron la misma sensación entre una y otra exposición.

El discurso más rimbombante fue, por su peso, el que ofreció al cierre del encuentro el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, quien volvió a pronunciarse sobre Milei, sus ideas de dolarización, sus dichos sobre el papa Francisco y sobre la posibilidad de que acceda a la Casa Rosada. "Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador", aseguró.

El ambiente empresarial se muestra casi en un estado de resignación a mes de las elecciones generales, esperando el principal evento de lobby empresario, el Coloquio de IDEA que se realizará 4, 5 y 6 de octubre en Mar del Plata. En la previa de esa cita, el encuentro de este miércoles tuvo como principal oradora a la candidata presidencial Bullrich, a quien las encuestas no la favorecen demasiado. El empresario en abrir el evento fue el titular del CICyP, Marcos Pereda, quien consideró que con Milei "la democracia puede estar en peligro" y pronosticó un ballotage con el candidato por de Unión por la Patria Sergio Massa.

"El enorme potencial productivo de nuestro país aguarda paciente que las fuerzas creadoras de la iniciativa privada y la libertad de mercados se abran paso de forma real y sostenida en la Argentina que viene. Necesitamos que reconstruya el vínculo entre la política y la gente. Que restablezca un rol del Estado eficiente y normal", le reclamó a Bullrich.

Casi el mismo discurso

La candidata estuvo acompañada por quien será su ministro de Economía en caso de ganar, Carlos Melconian, y por Eduardo Amadeo y Dante Sica, ex ministro de Producción del Gobierno de Mauricio Macri y actual asesor de Bullrich. También estuvieron los economistas Fausto Spotorno y Orlando Ferreres, quienes están acercando ideas. Sobre el final, más que por elogio a Bullrich, Eurnekian apuntó contra Milei: "Nos prometes orden, disciplina, rapidez administrativa y un Estado que funcione, sin milagros, sin ninguna de las trampas hipotéticas que parecería es dable realizar para demostrar viveza".

Entre los empresarios, además de Eurnerkian, se encontraban Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Daniel Funes de Rioja (Unión Industria Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), entre otros. De estos, el más crítico con Milei es, sin dudas, Gabbi.

En ambos encuentros concurrieron alrededor de 250 empresarios a escuchar las propuestas de los precandidatos presidenciales, que, en el caso de Milei, retomó el "eliminar el Banco Central, eliminar la obra pública y reforma laboral". A pesar de esto, el precandidato no volvió a tocar el tema dolarización.

"Yo no solo sé como bajar la inflación, sino que tengo el coraje para hacerlo. Voy a enviar al Congreso la reforma financiera. ¿Por qué no la van a acompañar? Si las urnas lo decidieron. Pero supongamos que no sale, vamos a proponer un referéndum", indicó el líder libertario ante las preguntas de los empresarios.

Coloquio

En dos semanas se reunirán los empresarios en el Coloquio de IDEA, un evento que se extenderá por tres jornadas y que promete contar con los tres candidatos presidenciales más votados. En una de las ponencias participa Camila Perochena, historiadora en Universidad Torcuato Di Tella que, junto a un amplio grupo de intelectuales advierte sobre “las amenazas a la democracia” de los libertarios y llama a votar en contra de Milei. Otra expositora es Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi y aliada de Florencio Randazzo.

Entre los banqueros tampoco hay apoyo a una dolarización. "Dolarizar sería resignarse a que como país y sociedad no podemos hacer las cosas bien", explicó Javier Bolzico, titular de Adeba. El directivo consideró que "los esfuerzos necesarios para implementar una dolarización exitosa, son los mismos que se necesitaran para contar con una moneda estable".

"Los países que alcanzaron el desarrollo se caracterizan por contar (o ser parte) de una moneda propia y estable", aseguró en una reunión con la prensa en conmemoración del día del periodista (7 de junio) y de la que participaron también varios de los titulares de la entidad, entre los que se encontraban Jorge Brito y Gustavo Manríquez, del banco Macro; Pablo Gutiérrez, Eduardo Escasany y Fabián Kon del banco Galicia; Roberto Domínguez del BST; Marcos Prieto del CMF; Guillermo Laje del Banco Ciudad y Juan Pardo del Banco Mariva, muchos de los cuales participarán del Coloquio.

Algunos le quedan

Otro asistente de pesos, Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, aseguró días atrás sobre Milei que “es cierto que ha habido una conmoción, una sorpresa, eso no pasa solo en la Argentina pasa en otros países en los procesos electorales. Pero lo cierto es que para nosotros esto ha impactado en la realidad económica". "Ahora, no le echemos la culpa a las elecciones de esto: la Argentina necesita estabilidad macroeconómica, necesita estabilidad cambiaria y necesita adecuación de normas fiscales”, afirmó quien también ocupa la presidencia de la Copal.

Entre los empresarios conocidos que se acercaron a Milei se encuentra Cristiano Rattazzi, ex titular de la FIAT; Eduardo Constantini, constructor en Nordelta; Nicolás Posse, ex gerente general de la Unidad de Negocios Sur del grupo y Nicolás Pino, el titular de la SRA. Otro de los cuadros es Eduardo Bastitta, un constructor y dueño de una empresa de logística, que maneja en el Uruguay