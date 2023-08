Elecciones 2023: el detrás de escena de la suba de los tipos de dólares y los escenarios posPASO

En la recta final de la campaña, las voces opositores y desde medios masivos a favor de una devaluación después de las elecciones de este domingo se multiplicaron, potenciando aún más los movimientos en el mercado cambiario.

A solo unos días de las elecciones 2023, cada vez se escuchan más voces entre dirigentes opositores y periodistas y analistas económicos cercanos a ellos que plantean que después de las PASO de este domingo los bonos y acciones argentinas se derrumbarán y habrá un salto cambiario formal. Esto se suma a la suba de los distintos tipos de dólares en las últimas semanas, que el propio ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa vinculó este martes a la recta final de la campaña. Expertos hablaron de las causas detrás del escenario actual y cuáles pueden ser los escenarios para después de los comicios.

"Siempre antes de la elecciones hay procesos especulativos. Nosotros tenemos que contener los dólares del circuito formal y que influyen en los precios, más que nada los financieros y la estabilidad del oficial. Son éstos los que influyen en la cadena productiva de los alimentos y medicamentos. El dólar blue eso nos debiera hacernos daño", explicó Massa al salir de un acto con la primera plana de la CGT en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Mientras que desde el 21 de julio pasado el dólar oficial aumentó solo un 4,6%, el dólar MEP, intervenido por el Banco Central, subió un 6%. Pero el dólar blue creció 12 puntos y el CCL tuvo un alza de 19 puntos, es decir, la brecha creció ocho y 15 puntos respectivamente.

Economistas apuntan a algunas causas estructurales y coyunturales que influyen en esta tendencia. En primer lugar, "la incertidumbre de las PASO", señaló Orlando Ferreres, titular de OJF & Asociados. "Frente a las dudas por el resultado es mejor tener dólares. En parte también pues hay mayores expectativas de inflación para julio y sobre todo agosto que hacen una realidad", agregó.

"No hay motivos ni económicos ni financieros para que el ahorrista o el especulador que hoy esté comprando dólares deje de hacerlo antes de lo que podría ser un indicio de cambio electoral o un indicio de cambio de signo político tan cercano", coincidió el analista financiero Joel Lupieri.

Federico Zirulnik, economista del CESO, explicó además que a ello hay que sumarle que "este año presenta una situación crítica en términos de frente externo, casi sin reservas. Si tuvieras reservas tendrías la suficiente espalda" como para evitar una suba del tipo de cambio.

Especulan con un salto cambiario

A ello, también, se le suma el factor de la especulación económica y la presión política. "Hay actores fuertes que juegan a desestabilizar" y que "seguramente tienen el capital suficiente como para mover el valor del dólar", señaló Zirulnik.

El ex asesor presidencial y actual defensor de la candidatura opositora de Juan Schiaretti, Antonio Aracre, que hace dos días elogió a Patricia Bullrich en sus redes sociales, especuló con escenarios de desestabilización después de las PASO. "Hay dos escenarios muy peligrosos para la economía y solo uno razonable. El razonable es si Unión por la Patria saca entre 20 y 25, porque mantiene la esperanza de competitividad, y ahí se van a portar bien, no van a hacer un desastre económico porque lo pagarían", sostuvo.

Al contrario, continuó Aracre en diálogo con LN+, "con un peronismo arriba de los 30 puntos es el mercado el que se va a poner muy nervioso, y este aumento de bonos y acciones de los últimos meses, previendo un cambio de signo político, se puede derrumbar feo. Y si está por debajo del 25%, el problema es que el peronismo no tenga incentivo para portarse bien y empiece a hacer desastres", afirmó Aracre

La postura del ex asesor presidencial se reflejó en un informe de la consultora Romano Group, la cual sostuvo que si JxC obtiene más de un 40% y UP entre un 24 y un 27%, habría una devaluación del dólar oficial y el "ajuste" sería iniciado por el propio oficialismo al no tener perspectivas de competitividad en octubre. Mientras que si el oficialismo llegara a ganarle a JxC, entonces habría una presión sobre los dólares financieros, preservando el dólar oficial. Los activos financieros y el tipo de cambio solo se preservarían, según Romano Group, si el Gobierno mantiene su competitividad para octubre con un 30% frente a no más de un 36% de JxC.

Más allá de lo que finalmente suceda la semana que viene, el propio planteo de escenarios de inestabilidad post primarias puede terminar por incentivarlos, como dio a entender este martes Massa. A la suba de los dólares financieros de las últimas semanas, mercados utilizados fundamentalmente por entidades financieras, se le agrega la suba del blue, un mercado ilegal y pequeño, más todavía luego de la implementación del dólar para turistas extranjeros a fines de 2022.

De este modo, un incremento del dólar blue suele tener impacto inflacionario por su uso por el pequeño ahorrista, pero, contrario a lo que sugieren algunos comunicadores, no por ello genera condiciones económicas para justificar una devaluación del dólar oficial bajo la usual estrategia de forzar a un cierre de la brecha subiendo el piso tras la suba del techo.

También sería necesario aclarar por qué sería necesaria una devaluación formal cuando el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se encuentra al mismo nivel que a inicios de 2011, según mostró un informe de Fundar, año en el que la economía creció un 6%.

Hay otro actor económico que genera incertidumbre de cara a lo que puede ocurrir post PASO, que no es otro que el FMI. "El acuerdo de nivel técnico pide ajustar la estrategia del crawling peg para no atrasar el tipo de cambio. El comunicado no tuvo la simpleza de los anteriores, sino que generó incertidumbre al dejar una puerta abierta para que si el Gobierno no realiza las políticas exigidas o si saca un resultado electoral que lo excluye en los hechos de octubre entonces no lleguen los fondos" de 7.500 millones de dólares.