Dolarización de Milei: el 20% población cree que un peso va valer un dólar

Lo reveló una encuesta realizada por Federico González & Asociados. De dicho porcentaje los votantes al candidato liberal corresponden un 34,5%. Qué piensan los argentinos de la dolarización, bimonetarismo o el peso.

Los candidatos a presidente en la elecciones 2023 presentaron sus sistemas económicos monetarios. Javier Milei de la Libertad Avanza propuso una dolarización; Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, un sistema bimonetario; mientras que el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa continuar con el peso argentino. Ante este escenario, según una encuesta de Federico González & Asociados, un 20% de la población cree que, si se concreta un dolarización, un peso va a valer un dólar.

Una de las preguntas que realizó el estudio es sobre las propuestas monetarias de los candidatos a presidente. En este marco, los resultados revelaron que el 33,1% apoya mantener el sistema pesificado que propone Unión por la Patria; el 32,8% prefiere la de Juntos por el Cambio; y el 30,6% la de La Libertad Avanza. La encuesta fue realizada a 2 mil personas, entre el 18 y el 24 de octubre, que se diferenciaron entre las principales propuestas económicas de los candidatos a presidente. Las respuestas se realizaron de manera online.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lo cierto es que el plan económico de dolarización de Javier Milei es rechazado por la población y cada vez hay más argentinos que no quieren ese sistema monetario. Según la encuesta, en un eventual plebiscito para decidir si Argentina debe dolarizar o no su economía. El 36% afirmó que votaría por el sí, mientras que el 56,4% dijo un rotundo no. El 7,6% dijo que votaría en blanco o no iría a votar.

Dolarizar la Economía

Sin embargo, un 20% de las personas cree que, si se concreta, un peso va a ser equivalente a un dólar; el 71,8% que no y un 8,1% dijo que no sabía. Lo cierto es que de dicho porcentaje los votantes al candidato liberal corresponden un 34,5%. Esa cifra disminuye entre los que votan a Juntos por el Cambio, un 13%; y 11,4% entre los de Unión por la Patria.

Dolarización de Milei: el 20% población cree que un peso va valer un dólar

La dolarización: entre el salario y el empleo

Otra de las preguntas del trabajo de Federico González & Asociados se refirió a los salarios: "¿Cree que su sueldo en dólares sería mayor, menor o igual que ahora?", planteaba. Las personas encuestadas respondieron: un 10,7% que será mayor, un 54,1% que será menor, mientras que el 27,4% que será igual y el 8% que no sabe.

De los votantes de Milei un 28,9% piensa que su salario va a ser mayor si se dolariza COMPARTIR:

Lo llamativo es la variación entre las personas que votan a los diferentes partidos: de los votantes de Milei un 28,9% piensa que su salario va a ser mayor. En tanto, el 1% de los votantes de Patricia Bullrich cree lo mismo y un ínfimo del 0,9% de los votantes de Sergio Massa.

Encuesta según votantes

Respecto a los precios, el 42,9% de los argentinos asegura que una dolarización va a hacer que los montos más altos; el 12,9%, más bajos, el 31,9%, iguales; y por último, el 12,7% no lo sabe. En esta pregunta, los votantes de Massa, el 75,1% cree que en ese escenario será negativo y los precios aumentarán. De los de Bullrich, un 42,8%; y entre los de Milei en el 11,8%.

Cómo afectaría la dolarización al empleo

Empleo y dolarización

Por último, respecto al empleo, la mayoría de los encuestados coincidió en que la dolarización tendrá un impacto negativo. El 40,3% cree que habrá menos trabajo, el 15,7% que se mantendrán los niveles que en la actualidad, y el 12,5% no lo sabe. Un 31,5% que habrá más, de este porcentaje, el 79,1% son los seguidores de La Libertad Avanza y un 11,7% de Juntos por el Cambio. Lo votantes de Unión por la Patria solo el 0,9% dice lo mismo.