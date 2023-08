Con una batería de medidas para recuperar los ingresos, Massa termina su plan post PASO

El ministro-candidato anunció una suma fija y otras 11 medidas sobre ingresos y productividad para paliar los efectos de la devaluación. Qué efectos tendrán.

Sergio Massa, ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones 2023, terminó este domingo con la última de las tres etapas pautadas tras las PASO y previas al relanzamiento de la campaña hacia las generales al lanzar una batería de 12 medidas de mejora en los ingresos para los sectores más vulnerables y medios, y fomento de las exportaciones.

La primera de estas tres etapas fue la de la devaluación pedida por el FMI y anunciada el lunes tras las elecciones, que Massa denominó como de ajuste de las "variables macroeconómicas". La segunda fue la de "estabilización de los precios", con el objetivo de paliar el efecto en los precios de esta depreciación de un 22% en el peso frente al dólar.

Al final de la semana pasada, todavía se demorada el lanzamiento de la tercera etapa, es decir, la de las "medidas paliativas" sobre los ingresos, como la llamó el ministro. La espera terminó el domingo cuando, pasado el mediodía, Massa comenzó a publicar en sus redes sociales sus 12 videos, uno por cada medida.

En rigor, quitando el anuncio sobre precios con medidas que ya habían sido dadas a conocer hace dos semanas, las nuevas medidas fueron 11: ocho sobre ingresos y tres sobre productividad y exportaciones.

La idea es, precisamente, que el fomento exportador compense parcialmente el costo de los aumentos en planes, salarios y jubilaciones. Según precisaron a El Destape fuentes del Palacio de Hacienda, el paquete entero tendría un costo fiscal total de 740 mil millones de pesos, pero la recaudación extra que se generará por exportaciones permitirá el ingreso de 450 mil millones de pesos. De este modo, el costo final neto del "Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso", como denominó Massa al paquete, será de "solo" 290 mil millones de pesos.

Los detalles de las medidas serán precisados este lunes durante una serie de conferencias de prensa de diferentes funcionarios del área económica. Alrededor de las 9.30, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hablará sobre la suma fija. A las 12 del mediodía, la titular de Anses, Fernanda Raverta, dará precisiones sobre el refuerzo para jubilados. A las 15, los titulares de AFIP y la Aduana, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, expondrán sobre las medidas para monotributistas y a las 18 la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hará lo propio en relación al refuerzo para la Tarjeta Alimentar.

También se espera que, más adelante, los secretarios de Agricultura y de Industria, Juan José Bahillo y José Ignacio de Mendiguren, expongan sobre los beneficios exportadores para el agro y las pymes.

La suma fija de Massa

Entre las medidas sobre ingresos, la principal fue el lanzamiento de la suma fija, uno de los reclamos que parte del sector kirchnerista venía haciéndole el ministro desde el año pasado.

Se trataba de la más compleja de todas, ya que no involucra solo a la caja del Estado, sino a todo el sector productivo. Finalmente, se resolvió otorgar una suma fija de 60.000 pesos dividida en dos cuotas de 30.000, no remunerativa y por única vez, a cuenta de paritarias futuras. La cobrarán trabajadores del sector privado y público con salarios netos de hasta 400.000 pesos.

De este modo, se resolvieron las incógnitas que pesaban sobre la medida. Por un lado, al ser a cuenta de paritarias, Massa dejó conforme a la CGT, que temía una distorsión futura en las escalas. De hecho, la central sindical, aunque sin referirse específicamente a la suma fija, emitió el mismo domingo un comunicado respaldando el paquete de medidas en general.

Por otra parte, el ministro contempló a las pymes, las cuales se quejaban de que una medida universal sobre todo el sector privado no tendría en cuenta las distintas capacidades de pago de cada sector y tamaño de empresa. Ahora serán compensadas mediante el descuento del pago de contribuciones futuras, ya sea en forma de aportes patronales o de pago de impuestos como IVA o Ganancias.

Además, Massa determinó que la suma fija no será obligatoria para empleados públicos provincias y municipales, dejando margen para que las entidades subnacionales que no puedan hacer frente al pago no queden comprometidas.

Los trabajadores y las trabajadoras de casa particulares tendrán su propio marco, con compensaciones para empleadores de los sectores medios, aunque el alto porcentaje de trabajo en negro del sector pone en duda la efectividad de la medida para ellas.

Más allá de esto, el anuncio implica que, al ser "por única vez", la suma fija no quedará incorporada definitivamente al salario si algún gremio en particular no cierra paritarias que la absorba en los próximos dos meses.

Las demás medidas y el relanzamiento de la campaña

Con su paquete de medidas, Massa contempló no solo a los trabajadores registrados sino a todos los sectores. Los jubilados tendrán un bono refuerzo extra por tres meses con el que le ganarán a la inflación interanual de septiembre.

Los informales podrán acceder al monotributo productivo a bajo costo y a la bonificación de parte del monotributo en las categorías más bajas. Entre ellos, los movimientos sociales tendrán un refuerzo extra del Potenciar Trabajo, mientras que los titulares de la AUH fueron beneficiados a través de un bono para la Tarjeta Alimentar.

Incluso la clase media fue contemplada mediante la suspensión del aumento previsto en las prepagas durante los próximos tres meses.

Desde el sector productivo, las pymes industriales percibirán beneficios de fomento a la exportación y la ampliación de los créditos a tasa baja, mientras que el agro obtendrá beneficios impositivos y medidas de impulso a las exportaciones de soja.

Con esta semana entrante como plazo para su implementación formal, la tercera fase del plan post PASO de Massa llega justo a tiempo para encarar la nueva etapa electoral, que se lanzará oficialmente el sábado 2 de septiembre con el reinicio de las campañas rumbo a las generales de octubre.