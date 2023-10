Coloquio de IDEA: el círculo rojo cada vez más molesto con Milei y su "falta de ideas"

Desde una compañía financiera fueron tajantes: "No a la dolarización". Y entienden que la ausencia de Milei es por no poder explicar ese punto. Quienes responden a empresas ligadas a astilleros y comunicaciones coinciden. "Claramente no tiene ideas", bromearon.

"Ya no nos sorprende nada. Si viene, porque viene. Si no viene, porque no viene. Si se queda dos días, porque se queda", fue la frase de un alto ejecutivo de la Fundación Exportar sobre la ausencia de Javier Milei al 59° Coloquio de IDEA. El narco capitalista no sólo se ausentó sino que armó una contracumbre a diez minutos del Sheraton. En el encuentro estaban invitados los tres principales candidatos presidenciales de cara a octubre. Dos de los tres no fueron. Sergio Massa, de Unión por la Patria, se quedó en Buenos Aires para pensar en el debate pero Milei viajó a Mar del Plata para armar su propia fiesta con amigos, aduciendo que "en IDEA lo tratan mal siempre", explicaron desde la organización del evento al que fue incitado parte del Círculo Rojo. Las dudas sobre su plan de dolarización vuelven a estar en el centro de las críticas, ahora, del empresariado.

En esta ocasión, por la cercanía de las elecciones y de la estructura económica en juego, el evento organizado por IDEA reunió a un grupo numeroso de empresarios, CEOs y economistas. Los temas que este año se tratarán, como suele suceder, girarán en torno a las leyes laborales e impositivas.

Está claro que la legislación laboral es la arena de batalla sobre la que los empresarios exponen sus pedidos y buscan mayores definiciones de los equipos de los candidatos presidenciales. El otro punto, ligado al primero, es la carga impositiva, pero esta vez bajo el reconocimiento de que no se trata de un problema de cantidad o alícuota de impuestos, sino del nivel de informalidad que hace que recaigan sobre menos espaldas.

Sobre estos puntos se esperaba alguna definición de los candidatos, pero Milei fue el primero en bajarse. Otros ex funcionarios, como el ex ministro Hernán Lacunza, prefirieron no hablar con este medio sobre temas económicos. Solo se limitó a vaticinar que el próximo Gobierno se encontrará con una situación delicada de reservas y déficit fiscal.

Desde una compañía financiera fueron tajantes: "No a la dolarización". Y entienden que la ausencia de Milei es por no poder explicar ese punto. A estas alturas, cuando recién inicia el evento, no se sabe si molestan más sus propuestas o su ausencia. "Cuanto más lejos del establishment, mejor. Ni él tiene un libreto armado", aseguró un alto directivo de la industria automotriz. Las autopartistas van a ser de las más perjudicadas en el caso de una dolarización, teniendo en cuenta que la mayoría de sus insumos son importados.

En la cámara de astilleros tampoco ven con buenos ojos la propuesta del presidente de La Libertad Avanza. "La competitividad no viene por el tiempo de cambio, sino por los niveles de infraestructura, el frente fiscal y el financiamiento. La dolarización no la vemos como posibilidad", explicó el economista a cargo muchos de este sector y ahora en el área exportadora. Según detalló, "esto terminaría por destruir el entramado pyme del sector. Encima, no hay un marco ni un planteo para la dolarización".

Desde la empresa de comunicaciones Identia, un directivo consideró que la dolarización está medio descartada, incluso por el propio Milei. "Ahora, en este contexto preelectoral, no es raro que el dólar supere los 900 pesos", anticipó antes de diciembre.

Sobre su ausencia, se mostró extrañado, dado que en este ámbito se le permite expresar sus ideas, "las que claramente no tiene", bromeó. En la organización de la contracumbre, por otro lado, sostienen que el Coloquio fue hecho a la medida de (la candidata presidencial Patricia) Bullrich". El evento es privado y a puertas cerradas. Está programado desde hace meses, pudo saber este medio y tendrá como eje a Juan Nápoli, uno de sus principales asesores económicos.

Entre los escasos banqueros que acudieron al Coloquio, muchos prefirieron no hablar en momentos en que el dólar se acercaba a los 900 pesos en el paralelo. "Es raro que no venga a un ámbito en donde se puede debatir propuestas y planes delante de todos", aseguró a El Destape, Ezequiel Fragnani, titular de Alpha Media. "La dolarización no es algo que la entidad quiera. También hay que ver a qué nivel lo quiere hacer, si lo hace", agregó el empresario. Todo es un acertijo", afirmó el empresario, quien reconoció que hasta las elecciones el segmento publicidad está parado, con la pérdida de gigantes como Unilever.