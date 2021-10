"70 años de peronismo" y la "edad de oro" del SXIX: el nuevo mito liberal de Milei que desarmó Itai Hagman

El diputado nacional publicó un video en sus redes sociales para refutar las ideas que plantea el candidato de la ultraderecha.

El diputado del Frente de Todos Itai Hagman le planteó un debate sobre economía al candidato libertario Javier Milei. Lo hizo a través de un video publicado sus redes sociales al que llamó "Desarmando el discurso libertario. Capítulo 3".

En el video, Hagman desmiente al candidato libertario respecto a la idea de que la Argentina se estancó en la década de 1910, con el fin del modelo agroexportador y la supuesta caída del PBI per cápita. Sin embargo, el referente del Frente de Todos indicó que entre 1945 y 1975, la economía argentina creció a un ritmo promedio del 4%.

"Tres veces nos pasó lo mismo en los últimos 45 años: sobreendeudamiento, desregulación y fuga de capitales. La decadencia argentina que denuncian incluyó las políticas menemistas que ellos mismo defienden, incluso en palabras de Milei y Macri", sostuvo Hagman. Y añadió: "En los últimos 45 años, la mayoría de los gobiernos aplicaron políticas neoliberales".

"Las políticas que proponen los libertarios y Macri no sólo no son una novedad, sino que son el statu quo de los últimos 45 años", insistió el dirigente.

Cabe recordar que en la última saga de videos, Hagman había desarmado el pilar de la ideología liberal: "El mercado no es el ámbito de la libertad. Porque existen asimetrías de poder muy grandes entre empresas e individuos, entre una empresa grande y una chica, entre un empleado y un empleado, etc. Si no hay Estado, lo que sucede es que el poderoso puede aplastar al débil. Un Estado democrático lo que hace es equilibrar la cancha, balancear esa asimetría de poder para garantizar que todos tengamos los mismos derechos y que no existan abusos ni privilegios”.