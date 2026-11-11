El 54,8% de la población de 16 a 74 años utilizó herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en los últimos tres meses, lo que supone un aumento de 16,9 puntos porcentuales respecto a 2025, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares de 2026, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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La encuesta también refleja un avance de las compras por Internet, realizadas por el 65,7% de las personas de ese grupo de edad, 6,1 puntos más que el año anterior, mientras que el porcentaje con habilidades digitales básicas o avanzadas se situó en el 70,9%, tras aumentar 4,4 puntos.

El uso de herramientas de IA generativa fue más frecuente entre los jóvenes y disminuyó conforme aumentaba la edad. Así, alcanzó al 83,3% de las personas de 16 a 24 años y al 76,3% de las de 25 a 34 años, frente al 36% de quienes tenían entre 55 y 64 años y al 19,5% de los de 65 a 74 años.

Por finalidad, el 48,7% de la población de 16 a 74 años empleó estas herramientas para fines privados, el 27,6% por motivos profesionales y el 22,7% para la educación formal. El uso educativo destacó entre los jóvenes de 16 a 24 años, con un 64,4%, mientras que el profesional registró su mayor porcentaje en el grupo de 25 a 34 años, con un 45%.

Por sexo, el 55,3% de los hombres utilizó IA generativa, frente al 54,2% de las mujeres, por lo que la brecha se redujo a 1,1 puntos porcentuales, desde los cuatro puntos de 2025. Las mujeres recurrieron más a estas herramientas para la educación formal, mientras que los hombres presentaron porcentajes superiores en los usos privados y laborales.

Entre quienes no utilizaron IA generativa en los tres meses anteriores a la entrevista, las principales razones fueron el desconocimiento de su existencia, señalado por el 56,9%; no saber cómo utilizarla, por el 18%, y la preocupación por la privacidad, la seguridad o la protección de datos, por el 8,5%.

El 93,4% utiliza internet a diario

El 97,6% de las personas de 16 a 74 años utilizó Internet en los tres meses anteriores a la entrevista, 1,3 puntos más que en 2025, mientras que el uso diario alcanzó al 93,4%, tras crecer nueve décimas.

Las mujeres registraron porcentajes ligeramente superiores a los hombres en el uso reciente de Internet, con una diferencia de medio punto; en el uso diario, de 1,1 puntos, y en las compras por la red, de 1,3 puntos.

Las actividades más extendidas fueron las relacionadas con la comunicación, realizadas por el 97,4% de la población de ese tramo de edad; el entretenimiento, por el 92,4%, y la búsqueda de información, excluidos los temas de salud, por el 85,9%. Además, el 81,5% utilizó servicios de banca por Internet.

En cuanto a las competencias digitales, el 71,9% de los hombres y el 70,1% de las mujeres contaba con habilidades básicas o avanzadas. La diferencia entre ambos se redujo a 1,8 puntos, frente a los 3,2 puntos del año anterior.

El 98% de los hogares tiene acceso a internet

El 98% de los hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años disponía de acceso a Internet mediante banda ancha fija o móvil, frente al 97,4% de 2025. Entre los hogares conectados, el 89,9% contaba con banda ancha fija y el 10,1% accedía exclusivamente mediante una conexión móvil.

El teléfono móvil estaba presente en el 99,4% de los hogares, el mismo porcentaje que un año antes, mientras que la disponibilidad de teléfono fijo cayó cinco puntos, hasta el 44,4%. Por su parte, el 84,5% disponía de algún tipo de ordenador, incluidas las tabletas, siete décimas más.

Asimismo, el 54,8% de las personas de 16 a 74 años utilizó dispositivos o servicios de domótica en el hogar, frente al 43,4% de 2024, último año en el que se había investigado esta característica.

EL 68% DE LOS MENORES DE 10 A 15 AÑOS DISPONE DE MÓVIL

Entre los menores de seis a 15 años, el 88,9% utilizó ordenador y el 89,6% accedió a Internet, mientras que el 45,9% dispuso de teléfono móvil.

La disponibilidad de este dispositivo presentó diferencias por edad: desde el 1,8% entre los niños de seis años hasta el 20% entre los de diez años y el 95,6% entre los de 15 años.

En el grupo de diez a 15 años, el 68% tenía teléfono móvil, un porcentaje similar al 67,9% de 2025. El mayor incremento se produjo entre los menores de 15 años, con 1,7 puntos más, mientras que los de 12 años fueron el único grupo que registró un descenso, de 1,1 puntos.

Los datos de la encuesta son definitivos y se recogieron entre el 6 de abril y el 16 de julio de 2026 mediante entrevistas telefónicas y cuestionarios por Internet, con una muestra teórica de 26.858 viviendas.

Con información de EuropaPress.