El Sindicato de Inquilinas de Madrid ratificó la huelga general del 11 de noviembre

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ratificó la convocatoria a una huelga general por el derecho a la vivienda fijada para el próximo 11 de noviembre, calificando la medida de fuerza como un "golpe de toda la sociedad contra un sistema rentista". Voceras de la organización explicaron que la protesta busca neutralizar la lógica especulativa de las inmobiliarias y cuestionar la actuación de las instituciones gubernamentales que, según denunciaron, se encuentran al servicio del mercado mientras la renta privada condiciona la vida de los ciudadanos.

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Las representantes gremiales enfatizaron el carácter "unitario" y de "perfil popular" de la medida, señalando que la herramienta sindical debe estar puesta al servicio del conjunto de la ciudadanía para frenar el encarecimiento de los alquileres. Desde la perspectiva de la entidad, erradicar la mercantilización inmobiliaria para transformar a la vivienda en un bien público no constituye una meta aislada, sino una causa que exige articularse con la defensa de los servicios públicos y otros frentes de lucha social que vienen sufriendo retrocesos en el país.

La iniciativa, que comenzó a estructurarse hace más de un año, apunta a consolidar un frente de acción de escala estatal coordinado entre agrupaciones de inquilinos, organizaciones de trabajadores y movimientos comunitarios. A través de este esquema, el sindicato aspira a incorporar a la militancia de base a sectores históricamente desprotegidos frente al mercado de arrendamientos, como la juventud y la población migrante, fortaleciendo sus capacidades organizativas de cara a un nuevo ciclo de acción colectiva.

En la antesala de la huelga general del 11 de noviembre, las voceras precisaron que el espacio desarrolla una campaña con objetivos pedagógicos, apelativos y programáticos para concientizar sobre el pliego de reivindicaciones del sector e incentivar la participación ciudadana en las asambleas preparatorias. Como parte de ese dispositivo de difusión, la organización habilitó la plataforma digital oficial huelgaporlavivienda.org, portal mediante el cual transmite en tiempo real el cronograma de actividades, charlas y acciones operativas que se realizan en todo el territorio español antes del paro nacional.

Con información de EuropaPress.