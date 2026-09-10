El petróleo superó los US$ 100 impulsado por el conflicto entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del petróleo continuaron su racha alcista y mantuvieron al barril de crudo Brent por encima de la barrera de los 100 dólares. El incremento responde al temor de los operadores del mercado a nuevas interrupciones en el suministro global, tras registrarse los ataques más graves contra el transporte marítimo entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de las hostilidades.

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Durante la jornada, los futuros del Brent subieron un 0,4% para ubicarse en 101,61 dólares el barril, acumulando un salto cercano al 30% desde los mínimos registrados a principios de agosto. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 0,51% para cotizar a 96,54 dólares.

Respecto a la perspectiva financiera, el analista John Evans, de la firma PVM, remarcó: "La reciente subida de los precios pone de manifiesto la perspectiva del mercado: este conflicto durará más de lo que se preveía incluso hace un mes, por no hablar de a principios del verano boreal. Si el suministro y las exportaciones de petróleo se reducen, el equilibrio del mercado petrolero seguirá siendo ajustado y los precios se mantendrán elevados".

El aumento del crudo se profundizó luego de que Irán confirmara el ataque a diez buques en las cercanías del estrecho de Ormuz durante el miércoles, en respuesta al hundimiento de cinco petroleros iraníes por parte de fuerzas estadounidenses. A su vez, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní aseguró que intensificará su accionar ante cualquier nueva ofensiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de atacar la montaña Pickaxe en Irán, llamando a Teherán a actuar con cautela. Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció que es probable que las acciones bélicas se prolonguen más allá de las elecciones de mitad de mandato programadas para noviembre.

El tránsito por el estrecho de Ormuz se mantiene sensiblemente recortado, mientras la tensión suma presión en el mar Rojo por los ataques de los militantes hutíes contra Arabia Saudita. En el mercado físico, el índice de referencia del Brent se sostiene por encima de los 100 dólares desde el 3 de septiembre. Según analistas de ING e ICIS, la sostenibilidad de estos valores estará condicionada por el ritmo de compras de China debido a que la reactivación de las importaciones por parte del gigante asiático eliminó el margen que moderaba las subas. Al respecto, David Jorbenaze, responsable del mercado petrolero en ICIS, explicó: "Durante meses, la perspectiva bajista se basó en la débil demanda china como un factor moderador fiable. Ese factor moderador nunca fue estructural. Se trataba de una reducción, de un colchón que se estaba agotando, y los colchones se han vaciado".

Con información de Reuters