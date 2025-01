La IA china pone en jaque un proyecto emblemático de Milei

China sacudió el mundo de la Inteligencia Artificial con un desarrollo a bajo costo y pone en jaque una de las ideas centrales de la gestión de Javier Milei para desarrollar un polo en Argentina vinculado a la generación de energía que abastezca las demandas de los grandes servidores que utilizan la tecnología hasta ahora dominante desarrollada en Estados Unidos. Básicamente, la IA china se diferencia de la tecnología en la que trabajan las grandes de Estados Unidos como OpenAI, Meta, Google, Microsoft o Amazon en que no necesitan de gigantescos servidores para pensar. Y si no necesitás gigantescos servidores tampoco necesitás nuevas centrales de generación eléctrica que las abastezcan, ni tierras frías e inhóspitas.

"Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más unicornios tecnológicos per cápita de la región. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial. Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. De hecho, no es casualidad que las mayores empresas del mundo estén evaluando proyectos en el país", expresó el presidente Milei al dar a conocer su programa atómico.

Pero esta semana el chat chino basado en LLM, DeepSeek, irrumpió en el mercado de IA y conmocionó al mundo inversor. La aplicación alcanzó el puesto número 1 en Estados Unidos, mostrando que se puede lograr rendimientos similares a los desarrollos de grandes compañías con mucho menos presupuesto. Según expertos, el diferencial de DeepSeek radica en la innovación en el uso de recursos para obtener mismos o mejores resultados que gigantes informáticos con origen en Estados Unidos, que venían liderando la carrera.

Hasta la semana pasada, el mercado asignaba valuaciones muy elevadas a estas empresas producto de su capacidad para hacer frente a los enormes costos que implicaba el desarrollo de estas tecnologías; sin embargo, el surgimiento de DeepSeek pone todo en duda. La diferencia básicamente está en la tecnología que usa una y otra tecnología y la necesidad de energía que demandan para funcionar una y otra. “Lo interesante es que el aumento de demanda de energía que implica la inteligencia artificial va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”, fue el anuncio de Milei

Por qué la nueva IA es tan disruptiva

Esta nueva tecnología de DeepSeek apuesta al código abierto, lo que permite la colaboración internacional en el desarrollo, bajos costos al usar chips más económicos, y eficiencia. Esa combinación puso en duda la viabilidad de los fabricantes de microprocesadores de gama más alta y la capacidad de fijar precios de los gigantes estadounidenses, que en una sola rueda en el mercado de capitales perdieron más de un billón de dólares. Un informe de Goldman Sachs considera que la demanda de energía de los centros de datos contribuirá a un resurgimiento de la energía nuclear. “Solo en Estados Unidos las grandes empresas tecnológicas han firmado nuevos contratos por más de 10 gigavatios (GW) de potencial nueva capacidad nuclear en el último año”.

Además del plan nuclear argentino, que lidera el asesor económico de Milei, Damian Reidel, pero del que todavía no se conoce su alcance, la irrupción de DeepSeek pone en dudas inversiones como la que anunció por US$ 500 millones Salesforce, el CRM (empresa dedicada a la gestión de relación con los clientes) de Inteligencia Artificial (IA) a desarrollar en los próximos cinco años en Argentina. La compañía hizo el anuncio durante el Foro Económico Mundial en Davos, en un encuentro entre su CEO y fundador, Marc Benioff, y el Presidente Javier Milei.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ambicioso proyecto tecnológico llamado Stargate, concebido como una apuesta estratégica para posicionar a Estados Unidos como el líder indiscutible en Inteligencia Artificial (IA). Presentado pocos días después de asumir su segundo mandato presidencial, el proyecto se presentaba como una iniciativa monumental que pretendía redefinir la relación entre tecnología, política y poder económico. Está por ver cómo queda ahora y qué viabilidad tendrá.