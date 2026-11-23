Alberto Ades, uno de los economistas favoritos de Javier Milei, admitió que la fuerte desaceleración de la inflación tiene efectos recesivos sobre la economía y que no debe esperarse un crecimiento significativo de la actividad ni del consumo durante 2027.

{{{htmlAmp}}}

"La experiencia internacional muestra que, cuando bajás la inflación del 30% al 3%, en general no crecés, porque necesitás una política fiscal restrictiva y una política monetaria restrictiva. Y, en general, eso es más recesivo de lo que ha sido en Argentina", sostuvo Ades este domingo.

En ese sentido, el economista anticipó una recuperación apenas moderada de la actividad económica, sin perspectivas de una expansión significativa de la demanda interna en el corto plazo, mientras el mercado plantea que Argentina se encuentra en recesión técnica por caer dos trimestres seguidos.

"La economía va a crecer poco este año, probablemente un poco más el año que viene, pero no podemos esperar un crecimiento del 3% o 4%, ni tampoco un crecimiento alto del consumo", reconoció en diálogo con Luis Majul en LN+.

Ades fue invitado a participar de una reunión de Gabinete que encabezó Javier Milei a inicios de octubre pasado. A partir de eso, comenzó a sonar como un posible reemplazante de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, en caso de que el Presidente decida un eventual cambio de conducción en esa área.

Ades se alineó con el plan económico de Milei

Pese a admitir el escaso crecimiento esperado, Ades se mostró alineado con la estrategia económica del Gobierno al descartar la necesidad de implementar medidas adicionales para estimular el consumo que pudieran comprometer los equilibrios macroeconómicos alcanzados.

"Se está haciendo lo que se puede hacer sin afectar el balance logrado en términos fiscales y externos", señaló, y remarcó: "No hay plan platita, ni magia, ni emisión del Banco Central".

De todas formas, consideró que existen herramientas para favorecer una recuperación gradual, entre las que mencionó la necesidad de "reparar el canal del crédito", al tiempo que destacó la reducción en los niveles de morosidad. "Están pasando cosas que, en el margen, deberían contribuir a una recuperación", agregó.

La explicación de Alberto Ades sobre la suba del riesgo país

Por otra parte, Ades atribuyó parte del reciente incremento del riesgo país argentino al deterioro del contexto financiero internacional, aunque reconoció que la economía local presenta vulnerabilidades particulares. "Es un poco de todo. Hay factores externos: fue una semana horrorosa en los mercados globales", explicó.

Sin embargo, señaló que Argentina continúa siendo considerada un mercado riesgoso y que el deterioro de las perspectivas económicas puede incrementar las probabilidades de un cambio de signo político

"En la medida en que ese contexto afecta las perspectivas económicas, estas se deterioran en el margen e implican una mayor probabilidad de 'riesgo kuka'", afirmó Ades al respecto.

De todos modos, el economista descartó que la situación actual pueda compararse con otras crisis recientes. "Esto no es un 2018 ni un 2022", aseguró, al señalar que hoy "hay déficit externo, no hay déficit fiscal y tenemos una economía orientada a sectores que son muy demandados en Occidente".