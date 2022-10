Horacio Rovelli: “El gobierno debía dar la pelea con medidas de control y un Estado presente, pero eligió ceder."

En entrevista con El Destape, el reconocido economista critica las decisiones y oportunidades perdidas que pusieron a la gestión de Alberto Fernández frente a la encrucijada ortodoxa.

Economista de la UBA, donde actualmente ejerce la docencia, Horacio Rovelli tiene también una vasta experiencia en el sector público, luego de haberse desempeñado por más de veinte años como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso y luego como director Nacional de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía.

En su entrevista con El Destape, planteará que el actual gobierno “llevó adelante una alianza con el capital financiero y los grandes grupos económicos locales, lo que explica el acuerdo con el FMI, la reestructuración con los privados, y la fuga del superávit récord de divisas”. Incluso, es muy crítico de las últimas medidas anunciadas, pues señala que “el gobierno está apoyando al sector dinámico de la economía en desmedro de los más postergados. El dólar preferencial para los sojeros significó un esfuerzo fiscal que le dio al campo 400.000 millones de pesos, que equivale al doble de todo el presupuesto de Ciencia y Tecnología, el 60 por ciento del de Salud o el 40 por ciento del de Educación. Y ahora hace lo mismo con el dólar tecno, cuyo grueso no es para pymes programadores, sino para MercadoLibre y los laboratorios, sectores de punta que no tienen necesidad de tener prerrogativas del Estado, sobre todo en medio del brutal ajuste fiscal que se está haciendo, porque recordemos que en el kirchnerismo la administración pública concentraba el 26 por ciento del PBI y hoy ya estamos en menos del 20 por ciento, mientras que la inversión pública era del 4.5 por ciento del PBI y hoy se encuentra en 1,5”.



¿Estas últimas decisiones fueron por un diseño político o por pura necesidad?

Puede ser por necesidad, pero de una situación que produjo este mismo gobierno. Acá hubo 29.500 millones de dólares de superávit comercial en 32 meses, un récord que hasta la misma Cristina dijo que le hubiera gustado tener cuando era presidenta, pero que se le dieron a los mismos sectores que los habían fugado durante el macrismo. Estos grupos económicos pedían dólares a precio oficial para saldar su deuda, mientras distribuían dólares entre sus accionistas. El Banco Central sabe muy bien quien compró los 86.200 millones de dólares que se fugaron en el macrismo, 24.679 millones fueron de los grandes grupos monopólicos locales y 882 millones de 100 personas, que en su mayor parte no podían justificar esas compras por sus ganancias y balances. Pero en vez de llamarlos y exhibirles su compra irregular durante el macrismo, para que por lo menos no soliciten las divisas del Banco Central, se le vendieron dólares baratos y rifaron el superávit y parte de las reservas, porque hoy estamos 8.800 millones de dólares por debajo de cuando asumió el actual gobierno.

¿Quitarle el beneficio de comprar dólares al Banco Central no habría generado una suba en las cotizaciones paralelas y mayor inflación?

Es que tanto el dólar MEP, como el CCL o el Blue deben controlarse. Lo hizo Eduardo Duhalde con Jorge Remes Lenicov durante algunas semanas, y Arturo Illia en 1964 mediante el decreto 2.581, por el cual único que podía comprar dólares era el Banco Central, y puso en acción la ley penal cambiaria para que ninguna persona jurídica o física adquiera dólares sin autorización del Banco Central, dirigido por Félix Elizalde, quien reservó las divisas para las necesidades del Estado y no de las empresas. Fueron dos patriotas, Illia un presidente ejemplar, honesto y sobre todo un republicano y demócrata de verdad.

Pero no terminó su gobierno…

Si, pero tenía solo el 22 por ciento de los votos y el peronismo en contra, con toda la burocracia sindical. Se supone que ahora está el partido popular, que es el peronismo, y Alberto Fernández dijo que iba a investigar la deuda del macrismo hasta las últimas consecuencias, pero no hizo nada.

En caso de avanzar, eso podría judicializarse, ¿Existiría algún resultado si del otro lado están los grupos económicos?

La justicia puede juzgar o no hacerlo, pero el gobierno tiene la potestad de la AFIP y de la CNV, que debería haber por lo menos sumariado a los fugadores, pero no hicieron nada de nada, con lo que el gobierno está encubriendo la fuga, y haciendo cargo a todos los argentinos de toda esa deuda, reduciendo presupuesto para salud, educación, u obra pública.



¿Cómo evalúa el acuerdo con el FMI?

Eso fue artero, Martín Guzmán no dijo cuáles eran las verdaderas condiciones hasta último momento, al punto que el propio Alberto Fernández y también Máximo se sorprendieron de que cambiaba un Stand By por un Extended Facilities Found. Y las tres principales condiciones son las de siempre, menos déficit para que el Estado tenga plata para pagarles, menos emisión para financiar el gasto público, pero no para pagar las Leliq y las Notaliq por 7 billones de pesos al 75 por ciento anual de interés, y la peor de todas, acumulación de reservas para poder pagarles, que implican juntar este año 5.800 millones de dólares, algo que no se va a lograr porque incluso con las prebendas a los sojeros, al 28 de septiembre se estaba dos millones de dólares abajo que el 29 de agosto.



¿Y en relación a la política social y productiva?

La etapa Covid fue heroica, el apoyo del Estado y como se reconvirtió en tiempo récord fue ejemplar, con un ministerio de Salud a la altura de las circunstancias, eso fue impecable. Después Guzmán ya suspendió el cuarto IFE, y se comenzaron a otorgar prebendas muy minoritarias a los sectores populares, por lo menos en relación con las que se que le otorgan a las grandes empresas y al sector financiero.

¿El giro ortodoxo de Sergio Massa era inevitable?

Conozco a Daniel Scioli, a Silvina Batakis y a su gente. Estos últimos son de las capas medias de La Plata, y su política hubiera estado orientada a defender al mercado interno, a comerciantes y pequeños productores, con un mercado interno que incluso después de Menem y Macri todavía consume el 70 por ciento de la producción argentina. Lógicamente los sectores concentrados no vieron con buenos ojos esta designación ni que la política se orientara por primera vez en este gobierno a los sectores medios antes que a ellos, como tampoco la salida de un Guzmán que trabajaba junto al FMI, y empezaron a presionar económicamente, por ejemplo con un aumento de las cotizaciones paralelas. Ahí es donde el gobierno debía dar la pelea, con medidas de control y un Estado presente, pero eligió ceder.

¿Cómo observa el 2023?

Va ser conflictivo, con una situación al límite, cada vez que hay acuerdo con FMI la inflación no baja de los 100 puntos, paso con Raúl Prébisch y luego con Arturo Frondizi en los cincuenta, después con la dictadura militar, y la excepción fue Carlos Menem porque Domingo Cavallo convenció al FMI de anclar el tipo de cambio, aunque a cambio de ampliar el endeudamiento público, algo totalmente insustentable y que además hoy no se podría hacer. Así que no veo otra cosa que conflicto.