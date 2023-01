Para Massa, "el objetivo patriótico es construir una economía sin inflación"

(Agrega información)

El ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó hoy que el "objetivo patriótico es construir una economía sin inflación", adelantó que trabajan en instrumentos que aseguren el acceso al crédito de empresas y personas, y que convocará a la Mesa de Enlace en los próximos días para seguir "región por región" el impacto de la sequía.

"Lo que quiero dejar claro es el concepto de que la mejora del ingreso es con reducción de inflación, con mejorar la capacidad de crédito del trabajador y con paritarias que le ganen a la inflación", afirmó Massa en declaraciones a Infobae.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aseguró también que "el objetivo patriótico es construir una economía sin inflación, un problema de la economía argentina en los últimos 40 años".

Por otra parte, en una entrevista publicada hoy en El Cohete a la Luna señaló que "para romper esta cultura de la dolarización que tenemos los argentinos -que está muy arraigada en nosotros- hay que generar instrumentos de inversión asociados a los bienes que producimos los argentinos, al gas, al maíz, al cobre, con instrumentos de ahorro y de inversión, que pueden ser garantía para el ahorrista que desconfía del sistema financiero".

Remarcó que "recuperar ingreso tiene tres patas: bajar la inflación, recuperar paritarias contra inflación en la discusión distributiva, pero la tercera cosa, y quizá la más importante y de mayor responsabilidad nuestra en este año, está asociada al acceso al crédito de la gente".

"Tenemos millones de argentinos en categoría 3, 4 y 5" en referencia a la clasificación del deudor que hacen los bancos y que en estos casos corresponden a usuarios de riesgo medio, con alto riesgo de insolvencia y en el último caso califican como irrecuperable.

Insistió en que "tenemos millones de argentinos que cuando miran su saldo de tarjeta y miran su capacidad de crédito en el banco se encuentran con que están en el techo. Debemos trabajar en instrumentos que le mejoren el acceso al crédito a la gente".

Por ello están trabajando con el Banco Central para "ver cómo le encontramos utilidad a lo que hasta ahora es un pasivo poco virtuoso para la Argentina que son las Leliq".

Insistió en que "hay que encontrarles un sentido en el trabajo articulado con el sistema financiero formal y también con el sistema financiero que hoy aparece lateralmente".

"El sistema financiero vinculado a los instrumentos electrónicos, a los sectores de la economía social (cooperativas, mutuales) que de alguna manera, sobre todo en el interior del país, generan un impacto fuerte en el mercado de crédito. Me parece que hay que trabajarlo y que hay que poner mucha cabeza ahí en febrero", agregó.

Respecto de la sequía y la situación del sector agroindustrial indicó que en los próximos días convocará a la Mesa de Enlace para plantear un seguimiento de 90 días “sector por sector y economía por economía, mirando los mapas satelitales de lluvias, mirando los mapas satelitales del INTA de humedad de suelo, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023”.

"Lo primero que hay que mirar es el daño a los productores argentinos", remarcó el ministro para señalar que en el caso del trigo la cosecha por 14,7 millones de toneladas superó las previsiones de entre 9 y 11 millones.

"Es menos de lo que podría haber sido una buena cosecha, pero no es la catástrofe que se temía", indicó en diálogo con El Cohete a la Luna.

En cuanto a la soja "estimamos que el impacto de la lluvia del fin de semana pasado hasta el día 21 nos va a dar la humedad de suelo suficiente como para tener una buena cosecha a lo largo del año", comentó.

Por otra parte y consultado por Infobae sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri para quien el gobierno actual está dejando "bombas" que estallarán en la próxima gestión, Massa respondió que "la única bomba que tiene la economía argentina es la que representó el acuerdo de Macri con el FMI, una bomba que hay que administrar y que de alguna manera limitó la capacidad de crecimiento de la economía argentina".

"El acuerdo con el Fondo el gobierno anterior lo usó para financiar la fuga de capitales y no para construir hospitales, puentes, para desarrollar la construcción, para desarrollo tecnológico. O sea, financiaron la salida de plata a cuentas en Estados Unidos o en otros países. Y la verdad es que eso es muy malo para nuestra economía", recordó.

Asimismo señaló que lo importante en cuanto a las "deudas que pasan de un gobierno a otro" es que "tengamos es la capacidad de ser serios, porque es el ahorro de la gente el que forma parte de la deuda pública, ya sea en bonos del Tesoro o en Leliqs, que no son ni más ni menos que lo que usted pone en el banco a plazo fijo transformado en un instrumento de ahorro del Banco Central".

"Nosotros no metimos la cabeza en un pozo, sino que enfrentamos el problema de la deuda con el Fondo y tuvimos la capacidad de encauzarlo y de buscarle una solución para la economía argentina, porque el Estado es uno, no importa quién gobierna en ese momento, es la Argentina y me parece que hay que tener en eso una visión de hombre de Estado y no una visión chiquitita de ver cómo se le traba a un gobierno el acceso al mercado de capitales sólo porque se quiere ganar una elección", aseveró.

Con información de Télam