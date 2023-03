Massa asegura que el canje es "absolutamente beneficioso" para la Anses

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que el canje de deuda de organismos públicos anunciado esta semana será “absolutamente beneficioso” para la Anses que “ganará un poco más de US$ 2 millones” con la operación, monto que será utilizado para créditos que conformarán un programa de financiamiento que se lanzará la semana próxima.

Massa anunció, no obstante, que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictámen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto esta semana, y aseguró que "si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá" en la medida.

“El canje es un ordenamiento del manejo de la deuda pública dentro del Estado. Hasta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) teníamos 113 organismos del Estado público nacional que, de manera desordenada y descoordinada, muchas veces generaron incluso prejuicios al propio Estado al administrar en el mercado secundario la compra y la venta de títulos públicos”, explicó Massa en declaraciones a radio Mitre

El ministro señaló que esta situación “es un problema para una economía que necesita orden en sus cuentas públicas” y que le quitaba “capacidad de acción y de estabilización al Estado”, por lo cual la medida permitirá “garantizar certidumbre” y ganar “transparencia”, resolviendo una “disociación entre la política económica y la participación del sector público en el mercado secundario”.

“A partir de la medida los organismos no podrán comprar y vender bonos a discreción en el mercado secundario. Lo van a tener que hacer bajo un programa y bajo las reglas del mercado de capitales por Byma y MAE”, detalló.

En ese marco, indicó que se trata de una decisión que ya estaba contemplada desde el inicio de su gestión, al igual que en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En agosto cuando empezamos esta tarea con el equipo económico planteamos el tema del ordenamiento de la deuda intraestado y en el documento de perspectivas del año 2023 del FMI, donde se elogió el sobrecumplimiento de las metas del programa, también esta planteado el tema”, recordó el titular del Palacio de Hacienda.

Respecto a los detalles técnicos, indicó que el canje implicará “bajar de las cuentas públicas argentinas US$ 4.000 millones de deuda bajo ley extranjera de las distintas canastas del sector público nacional y, de alguna manera, transformarlos en menor deuda externa argentina, porque se delistan y se le comunica a la bolsa de Nueva York”.

“El objetivo es bajar el nivel o el volumen de deuda en la emisión de globales para mantener sus niveles de paridad y mejorar la performance de la deuda pública argentina”, señaló Massa.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda respondió los cuestionamientos a la oposición respecto del presunto prejuicio que le generaría la medida a la Anses.

“La Anses gana un poco más de US$ 2 millones con esta operación porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares”, precisó Massa.

Tras lo cual, apuntó que en lugar de presentar una pérdida, implicará una ganancia de “más de $ 400.000 millones” en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGyS) “que serán asignados a créditos a jubilados y créditos productivos”, lo cual será anunciado por la entidad previsional la “la próxima semana”.

De todos modos, el ministro le ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA “un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses”.

“SI el dictamen diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá en el canje pero tenemos la certeza que es absolutamente beneficioso”, enfatizó Massa.

El funcionario consideró que las críticas partieron de “opiniones anticipadas” que habían sido vertidas antes de publicarse el decreto y su anexo y recordó que el FGS tuvo “un crecimiento en el valor patrimonial de casi el 40%” en los últimos tres años.

Con información de Télam