La economía británica crece más de lo esperado en el segundo trimestre

La economía de Gran Bretaña creció 0,2% en el segundo trimestre del año respecto de los tres meses anteriores, más de lo esperado, en medio del impacto de la inflación y de las altas tasas de interés, según comunicó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

La suba del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,2% fue la mayor expansión desde comienzos del 2022 y sorprendió a los analistas, quienes anticipaban que la economía iba a mantenerse estancada en el periodo.

De hecho, el propio Banco de Inglaterra (BoE) esperaba un crecimiento del 0,1%.

Las cifras podrían motivar al BoE a realizar más subas de tasas tras haberlas elevado 14 veces consecutivas, situándolas en 5,25%, un máximo desde 2008, con el objetivo de frenar la inflación.

Esta posición se ve alimentada por el hecho de que el gasto en consumo creció en el trimestre en un 0,7%, el mayor incremento en más de un año.

Tanto la manufactura –impulsada por el sector automotriz- con una suba del 1,6%, como el comercio minorista y la construcción se recuperaron en los últimos meses; mientras que la inversión empresarial subió 3,4%.

Todos estos componentes del PBI compensaron la pérdida proveniente del comercio exterior, pues las importaciones excedieron a las exportaciones.

Al disgregar los datos mes a mes, la actividad repuntó 0,5% -más de lo esperado- en junio, tras la caída del 0,1% en mayo, resultado del feriado extra por la coronación del Rey Carlos III, y el crecimiento de 0,2% en abril.

“La economía creció pese a las subas de tasas de interés y los precios elevados, lo cual refuerza nuestra mirada de que el BoE necesita generar más debilidad para bajar la inflación”, opinó la economista Ana Andrade a la agencia Bloomberg.

La entidad monetaria se muestra preocupada por las presiones en los precios y salarios pese a que el crecimiento económico británico es débil: en los últimos 18 meses creció sólo 0,4%, el menor ritmo en casi 65 años, sin contar periodos de recesión, según indicó la Fundación Resolution.

El último índice de Precios al Consumidor fue de 7,9% anual en junio, lo cual representa una baja respecto al 8,7% del mes anterior y del récord de 40 años de 11,1% en octubre pasado, pero sigue más que triplicando la meta del BoE de 2%, siendo una de las más altas entre las economías desarrolladas.

No obstante, las subas de tasas podrían debilitar aún más a la economía británica, con la población impactada no solamente por el costo de vida, sino también por el refinanciamiento de hipotecas a mayores tasas, un efecto del ajuste del BoE.

En ese sentido, los analistas, si bien destacaron las cifras del segundo trimestre, estiman que la actividad se deprimirá en el resto del año por el efecto de las tasas, pese a que el BoE proyecta una mayor expansión en el tercer trimestre.

Existen, no obstante, divergencias entre los economistas sobre si Gran Bretaña entrará o no en recesión este año o el próximo, aunque hay un consenso que a mediano y largo plazo el país crecerá a niveles cercanos al estancamiento, de no mediar un cambio en las políticas.

“La economía británica sigue en un lugar precario. Las empresas continúan enfrentando una preocupante mezcla de alta inflación, altas tasas, un mercado laboral ajustado, y una economía global con incertidumbre”, comentó David Bharier, director de investigación de la Cámara de Comercio de Reino Unido.

Reino Unido es el único país del G7 que aún no se recuperó de la pandemia, con su PBI 0,2% por debajo del nivel del último trimestre de 2019.

“Aún hay más trabajo que hacer, pero las cifras de hoy muestra que el plan está funcionando”, afirmó hoy el primer ministro, el conservador Rishi Sunak en su cuenta de X (Twitter).

En tanto, el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, señaló que se están “dejando los cimientos para hacer crecer a la economía”, y enfatizó que el Fondo Monetario Internacional “dijo que a largo plazo creceremos más que Alemania, Francia e Italia”.

“El Banco de Inglaterra ahora pronostica que evitaremos la recesión”, destacó en un comunicado.

Con información de Télam