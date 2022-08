Juan Carlos De Pablo: “Si el peso no vale nada, que me lo den”

En entrevista con El Destape, el economista, consultor y docente, expresó su visión sobre la actual crisis y las propuestas de convertibilidad y dolarización

El economista Juan Carlos de Pablo dialogó con El Destape para dar su visión sobre las alternativas que se abren para el país, opinando en primer término que hoy no se puede hacer un salto cambiario “porque no hay gobierno ni equipo que lo pueda respaldar, y además aplicar esquemas de mercado a un sistema administrativo como el que tiene este gobierno no tiene sentido, así que por lo menos pido que se limiten las groserías, como el hecho de que si se reciben subsidios para las tarifas, no se pueda demandar dólares para ahorro”.

¿Cree necesario cerrar la brecha fiscal en el corto plazo?

Es un problema de circunstancias y de consecuencias. Si nadie te presta, vos podés emitir fuertemente y contrariamente a lo que cree Axel Kicillof o la vicepresidenta, hay impacto inflacionario de la emisión, y existe también la dominancia fiscal, por lo que tal vez esta sea la oportunidad para poner mínimamente en caja la cuestión fiscal.

¿Cree que la inflación es multicausal o le asigna un papel preponderante a la emisión?

Ni Juan Sourrouille en 1985 ni Domingo Cavallo en 1991 hicieron la pregunta, sino que decidieron tirarle con todo, con ortodoxia y heterodoxia, y rezar también, pero si la opción ortodoxa la abandonas rápidamente, como Sourrouille a los nueve meses, no va a funcionar. La convertibilidad se planteó de una manera distinta y duró una década. La experiencia dice que todos los programas que hicimos fueron de shock, pero ninguno es eterno porque no somos capaces de mantener el equilibrio fiscal y la emisión, ya que solo se reacciona ante el miedo.

¿Hay posibilidades de que se cumplan las metas acordadas con el FMI, que implicarían un ajuste?

El desafío de Massa es mucho más riguroso que el FMI, somos los argentinos. Además, el acuerdo con el FMI se hizo porque ellos tenían un problema de contabilidad, sabiendo que el principal deudor, o sea nosotros, no le íbamos a pagar, al punto que su directorio señaló que el acuerdo tiene altos grados de posibilidad de incumplimiento.

¿No cumplir con las metas acordadas con el FMI no profundizaría la crisis?

Que el tendero de la esquina va a estar peor por un incumplimiento con el FMI es dejarse llevar por los lugares comunes, lo que sucedería es que no nos van a mandar la cuota para que le paguemos a ellos mismos, pero eso es contabilidad, y además si ellos no nos mandan la cuota, tampoco van a cobrar. Hay que olvidarse de las metas del Fondo, se hace camino al andar, en Argentina es el día a día. Y hoy el tema de mis clientes, que no son financieros, sino industriales y agropecuarios, es conseguir insumos al tipo de cambio oficial.

¿Fue error que Macri llame al FMI?

No tenía alternativa, vos no vas al FMI porque te gusta, vas porque no tenés otra opción. Y el acuerdo de 2018 fue un acuerdo con un componente político elemental, porque la burocracia del Fondo seguro que no estuvo de acuerdo, la jugada era que nos prestaran plata para cancelar los vencimientos, que se reabran los mercados y luego pagabamos. Finalmente Macri perdió las elecciones, aunque si hubiera ganado yo creo que tampoco se hubieran abiertos los mercados. Y la burocracia está enojada ahora como en 2018, porque el componente político siempre fue muy importante.

¿Sin ese componente político del que habla Macri hubiera entrado en default en 2018?

Es muy probable, ese año el ministro de Finanzas Luis Caputo lo fue a ver a Macri y le dijo que los inversores ya no le compraban más bonos, y que si seguían así no solo no le compraban mas sino que además le vendían el stock de bonos que tenían. La gente idealiza estrategias de los funcionarios, pero la cosa es mucho más pedestre y dramática, por eso no me canso de recomendar el libro Juan Carlos Torre sobre la gestión económica durante parte del gobierno de Alfonsín.



¿Ese problema de endeudamiento que tenía que enfrentar el macrismo fue su responsabilidad o provenía de las gestiones previas?

La historia argentina es que los gobiernos se gastan lo que tienen y lo que no tienen, la historia de la deuda externa es la historia de poder endeudarse, y los que no se endeudaron, como Isabel Perón, es porque no pudieron, así que no hay mérito. Pocos años después, con el segundo shock petrolero de 1979, los bancos se llenaron de dólares y tenían que prestar, y Argentina tenía relación de deuda con PBI baja y superávit comercial, así que volvimos a endeudarnos. Y además, no sabemos ahorrar, si se duplica el precio de la soja alguien dice que falta algo en Formosa, y nunca se guarda.

¿Cuál es su evaluación en relación al kirchnerismo y el endeudamiento?

Eso lo pueden decir quienes viven mirando el día a día de la deuda, realmente no lo se.

El actual gobierno solo tomó deuda en pesos ¿Es igualmente nociva la deuda en pesos que la deuda en dólares?

Ambas son problemáticas, y cito al economista Rodolfo Santangelo, que dice que hoy no te endeudas en pesos, te endeudas en CER, que son pesos indexados.

El ex ministro Guzman decía que ningún endeudamiento es bueno en sí mismo, pero que era no era conceptualmente aceptable mezclar el endeudamiento en pesos con el endeudamiento en dólares…

Es una manifestación política, yo no me meto en eso.

¿Qué opina de las posibilidades de aplicar una nueva convertibilidad o dolarización?

Hoy no se puede aplicar una convertibilidad porque no hay credibilidad. En relación a la dolarización, eso sería la desaparición del peso, pero eso implica, a nivel stock, que sin reservas libres como sucede actualmente, no hay dólares para entregar, así que empezamos mal, y la segunda cosa es el flujo, que sería que si no hay dólares suficientes para pagar las erogaciones públicas, se van a hacer cuasimonedas, porque se soluciona la falta de un bien aumentando la demanda de un sustituto más próxima. Además, si el peso no vale nada que me lo reglen a mí, yo no veo en la calle tachos de basura llenos de pesos, el peso sirve como unidad de cuenta, es decir para expresar por ejemplo los precios, y como medio de pago, y el dólar es medio de pago también y además reserva de valor. Tenemos un sistema bimonetario que funciona, no creo que haya que meterse con algo que funciona.

Hubo una experiencia de baja de la inflación con medidas heterodoxas, llevada adelante por el ministro José Ber Gelbard durante el tercer peronismo. ¿Cuál es su evaluación de la misma?

Eso terminó mal, a nivel fiscal no se hizo nada y terminó mal, pero quien pidió inflación cero fue Perón, no Gelbard, y Gelbard además quería devaluar para evitar mayores desequilibrios, pero el presidente del Banco Central Gómez Morales no lo dejó. Además, tuviste el primer shock petrolero con la cuadruplicación del precio petróleo, que complicó todo, y encima murió Perón, dejando una debilidad política. La moraleja no es que Gelbard fue inocente en este final, pero no se pueden dejar de ver estas cuestiones que acabo de señalar, de la misma manera que el rodrigazo no es el subproducto de Gelbard, porque hay que incluir a Ricardo Zinn, que encaró los desequilibrios sin tener en cuenta las condiciones de debilidad política. Para hablar de los periodos pasados, hay que documentarse.