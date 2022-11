Dólar blue hoy: el lunes 14 de noviembre subió un peso y cerró a $294

El Banco Central terminó su participación con ventas por US$ 100 millones. En lo que va del mes, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce ya vendió US$ 863 millones.

En el inicio de la semana del mercado cambiario, el dólar blue subió un peso y cerró a $294. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 74,3%.

Por su parte, el dólar mayorista cerró a 161,58 para la compra y 161,78 para la venta, es decir $ 1,08 arriba del cierre del viernes pasado.

Según el operador de cambio Gustavo Quintana, el Banco Central terminó su participación con ventas por US$ 100 millones, duplicando las ventas del viernes, lo cual adjudica en parte al feriado del viernes en los Estados Unidos, por algún impacto en la demanda de divisas que no pudo ejecutarse el viernes pasado.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En lo que va del mes, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce ya vendió US$ 863 millones, la segunda marca más alta del año por ese concepto.

Asimismo, el volumen operado en el segmento mayorista del dólar fue de U$S 324,985 millones, en futuros MAE US$ 55,75 millones y en el Rofex US$ 707 millones.