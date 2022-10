En línea con el FMI, agostó exhibió una contracción de las principales partidas, menos los salarios públicos

En la medición interanual, agosto marcó un recorte en las partidas de jubilaciones, subsidios energéticos y programas sociales. Salarios públicos fue la excepción con un aumento del 11 por ciento.

Las principales partidas ejecutadas por el Gobierno sufrieron un recorte del 6 al 18 por ciento en agosto durante la medición interanual, en línea con la reducción del déficit comprometido con el FMI.

La medición fue realizada por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario, en la que analiza las cuatro mayores erogaciones públicas, como lo son el rubro jubilaciones, que contempla el 42 por ciento de las erogaciones públicas, los planes sociales, que insumen el 11 por ciento, los subsidios energéticos, que contabilizan un 10 por ciento, y los empleados públicos, cuyo gasto orilla el 9 por ciento.

De acuerdo al Mirador, solo fueron estos últimos los ciudadanos beneficiados de un mayor gasto del Estado, pues las partidas para sus sueldos subieron un 11 por ciento, en tanto que las erogaciones previsionales descendieron un 6 por ciento, las de programas sociales otro 26 por ciento, y los subsidios a energéticos se redujeron un 18 por ciento.

El ajuste tiene también relación con el hecho de que para agosto de 2022, los ingresos fiscales fueron menores a los percibidos en agosto de 2022, y según el Mirador, “el gasto también se redujo, de modo que el déficit empieza a encaminarse con por el sendero acordado con el FMI”.

Específicamente y en pesos constantes, es decir actuales, mientras que en agosto de 2021 los ingresos tributarios fueron de 1,31 billones de pesos, para agosto pasado la recaudación descendió a 1,28 billones de pesos, lo cual tuvo no obstante como positivo el aumento por la recaudación de IVA y aportes a la seguridad social, es decir impuestos vinculados a la mayor actividad económica, pero que no alcanzaron a compensar la caída de ingresos por derechos de exportación, pues para agosto aún no se había implementado el “dólar soja” y los productores y comercializadores prácticamente no liquidaban sus granos.

Fue así como, para cumplir con la reducción del déficit comprometido con el FMI, el gasto público nacional, que sumó en agosto del año pasado, para agosto de este año

Razones para una reducción

El hecho de que el gasto solo haya subido en los empleados públicos, podría abonar el discurso de sectores de derecha que cargan el peso del déficit en estos empleados. Sin embargo, más allá de que existan áreas sobredimensionadas o improductivas dentro de la planta pública, lo cierto es que las fluctuaciones de cada partida responden no solo a decisiones políticas, sino también legales y contractuales.

Así, mientras los empleados públicos, que hasta agosto habían perdido 2,4 por ciento de su poder adquisitivo recibieron aumentos vinculados a sus paritarias, los jubilados y beneficiarios de planes sociales no habían recibido la actualización que les corresponde por ley.

En el caso de los primeros, en septiembre se llevó la jubilación mínima a un aumento de 37.525 pesos a 50.353 pesos, incluyendo un bono de 7.000, mientras que en el caso de los planes sociales, septiembre fue también el mes en que los beneficiarios del principal programa, Potenciar Trabajo, cobraron el aumento vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del 21 por ciento.

Por su parte, los subsidios energéticos fueron también retrasados en su ejecución a la espera de la segmentación y menores por la condición climática, manteniendo igualmente una tendencia iniciada a mediados de año. De hecho, el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) señaló “dos fuentes de gasto que serán objeto de recorte”, uno de los cuales son los subsidios que en julio “continuaron la trayectoria a la desaceleración del crecimiento, registrando una disminución en términos reales y nominales de más de la mitad que los meses anteriores”, pues en marzo habían alcanzado un crecimiento récord del 235 por ciento interanual.

La otra “fuente de gasto” que FIDE reportó como recorte para julio, fueron los gastos de capital, es decir la inversión en obras públicas, que registraron un crecimiento nominal menor que los siete meses anteriores y por primera vez en doce meses una caída en términos reales, así como también las transferencias a las provincias, que se ubicaron por debajo del alza de precios. De hecho, FIDE señaló que “en términos de la meta fiscal con el FMI, creemos razonable el cumplimiento del objetivo de déficit primario para el tercer trimestre de 2022”, aunque, agregó, “nuestras proyecciones se alejan del objetivo anual por más de medio punto del PIB”.