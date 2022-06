Cadena de supermercados Cooperativa Obrera inauguró Centro Informático en Bahía Blanca

La cadena de supermercados Cooperativa Obrera que cuenta con sucursales en las provincias de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, inauguró hoy en Bahía Blanca el Centro de Desarrollo Informático y Tecnológico, en el que invirtieron más de 300 millones de pesos.

El acto se llevó a cabo en el lugar donde funcionará la Gerencia de Sistemas de la Cooperativa en un predio de 2.700 metros cuadrados de superficie ubicado en la calle 12 de octubre 1.845, en Bahía Blanca.

Voceros de la firma indicaron a Télam que "se invirtieron en la construcción y en materia de tecnología más de 300 millones de pesos".

"El edificio fue diseñado por profesionales que consideraron las distintas necesidades, características de trabajo y bienestar laboral de casi 70 personas que componen soporte técnico, tecnología informática, sistemas y desarrollo de comercio electrónico", precisaron.

La Cooperativa cuenta con una cadena de supermercados ubicados en más de 70 localidades de seis provincias argentinas, cuenta con más de 5.000 empleados y es pionera en el desarrollo de productos de marca propia, entre ellos productos funcionales y saludables.

---

Grupo Ecipsa presentó el emprendimiento MilAires en Villa Devoto

El grupo desarrollador Ecipsa lleva adelante el emprendimiento MilAires que está emplazado en un terreno de 30.000 metros cuadrados ubicado en un predio delimitado por la Av. Salvador María del Carril, Av. General Paz y Avenida Lastra, en el barrio porteño de Devoto.

"Tendrá unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes. En septiembre 2021 comenzó su comercialización y generó gran interés por la posibilidad de poder comprar con financiación en pesos", informó el desarrollador inmobiliario con presencia en nueve provincias.

---

Los argentinos valoran la sostenibilidad, diversidad y flexibilidad a la hora de sumarse a una empresa

El informe Randstad Workmonitor reveló que el 82% de los trabajadores argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horas de trabajo, 45% no aceptaría un trabajo en una organización que no esté haciendo proactivamente un esfuerzo por ser más sostenible y 44% no aceptaría un trabajo en una empresa que no se preocupara por mejorar su de diversidad y equidad.

"Esta nueva coyuntura pone a las organizaciones ante la necesidad de adecuar sus propuestas de valor al empleado y de trabajar fuertemente en los valores que transmite su marca empleadora, así como también de contemplar los arreglos de flexibilidad que van a ofrecer a sus colaboradores para poder atraer y retener al talento de ahora en adelante", señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

---

Estiman disminución del 20% en superficie destinada a siembra de trigo en Córdoba

La superficie destinada a la siembra de trigo podría acusar una disminución promedio del 20% para la campaña 2020/2023 en la provincia de Córdoba, según las estimaciones de la Bolsa de Cereales local (Bccba), debido esencialmente a la previsión de condiciones climáticas adversas.

En la campaña anterior la superficie sembrada de trigo fue de 1.200.000 hectáreas, en tanto para la temporada actual se proyecta alrededor de 1.000.000 de hectáreas.

Asimismo añade que los factores climáticos, por las escasas precipitaciones, desmotivan la siembra del trigo.

También anticipa que para el garbanzo se espera que la siembra alcance a unas 15.000 hectáreas, con una caída del 4% en comparación con la anterior, y que obedece a la baja humedad del suelo y condiciones sanitarias por la presencia de hongos.

Con información de Télam