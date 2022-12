BNA lanza promoción para compra de herramientas manuales y eléctricas en hasta 6 cuotas sin interés

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una campaña para la compra de herramientas manuales y eléctricas en hasta 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito Mastercard y Visa emitidas por la entidad financiera.

El BNA difundió, en un comunicado, que los clientes podrán consultar la totalidad de productos y promociones disponibles en www.tiendabna.com.ar, el portal del marketplace de la entidad bancaria y precisó que la promoción estará disponible hasta mañana.

Tienda BNA, desarrollada por el BNA y la empresa Nación Servicios hace dos años, recibió más de 24 millones de visitas y vendió más de 332.000 productos de las 150 pymes adheridas, con ofertas a precios accesibles y financiación en cuotas fijas y sin interés.

---

Camuzzi conectó 1,2 millones de hogares en 30 años de operaciones

La distribuidora de gas natural por redes Camuzzi informó hoy que -al cumplir 30 años de operaciones en la Argentina- logró pasar de contar con 900 mil usuarios en 1992 a más de 2,2 millones en la actualidad, al ampliar su sistema con 55.000 kilómetros lineales de cañerías.

La empresa comenzó el servicio de distribución de gas en 1992, y desde entonces, informó, lograron "conectar a 1.200.000 nuevos hogares, comercios e industrias al gas natural" y resaltó que su red superó los 55.000 kilómetros lineales de cañerías "lo que implica doce veces la distancia que separa el extremo norte y sur del país".

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del país en dos regiones contiguas.

La distribuidora abastece a usuarios de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

---

Una startup argentina que evita la putrefacción de la fruta, entre los ganadores de un reto global

La startup argentina Nat4Bio ganó uno de los premios del reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Food for the Future, junto a dos compañías españolas -Moa FoodTech y Cocuus System Ibérica-, dos británicas -Revive Eco y Small Robot Co- y otra de EEUU -ClearLeaf Inc-.

Del reto global, cuyo objetivo era encontrar soluciones innovadoras en torno a la industria alimentaria, con un impacto duradero y alineadas con el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para acabar con el hambre, participaron más de 300 proyectos de 11 países.

El proyecto premiado de Argentina, Nat4Bio, lo fue en la categoría Startup y consiste en una solución de recubrimientos comestibles y sin residuos para proteger frutas y verduras del deterioro y la putrefacción.

Con información de Télam