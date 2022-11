Mario Blejer “El control de precios puede ser útil, pero no resuelve el problema de fondo”

El ex presidente del Banco Central señaló EL Destape que los controles de precios "pueden ser útiles en algunos escenarios, sobre todo en el cortísimo plazo y en condiciones oligopólicas, pero la experiencia indica que no son la llave para corregir la inflación"

Graduado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la de Chicago, funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Inglaterra, el economista cordobés Mario Blejer tuvo su mayor presencia en el país como presidente del Banco Central en 2002, es decir en la salida de la convertibilidad y bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, para luego revestir como asesor del ex candidato Daniel Scioli. Es por eso que, a la hora de responder a la consulta sobre la marcha económica del actual gobierno, Blejer señala a El Destape que “me es difícil evaluar desde afuera cualquier gestión, ya que desempeñándome como presidente del Banco Central cotejé lo difícil que es la función pública en contextos de extrema complejidad económica. Por eso, lo que puedo decir es que pareciera haber una falta de reconocimiento del profundo desequilibrio en que está la economía argentina, tanto en sus niveles macro como distributivos. Eso genera impedimentos para la implementación de muchas políticas necesarias, las que en varias ocasiones se intenta reemplazar con voluntarismo como pueden ser los controles de precios. No digo que no pueden ser útiles en algunos escenarios, sobre todo en el cortísimo plazo y en condiciones oligopólicas, pero como indica la experiencia resulta claro que no son la llave para corregir la inflación.



¿Cuál es su diagnóstico sobre la misma y cómo cree que se debería combatir?

La inflación es un síntoma, al igual que la fiebre, que da cuenta de un desbalance entre la oferta y la demanda agregada, la cual se impulsa muchas veces por un déficit fiscal que, frente a la imposibilidad de endeudamiento, termina supliéndose con emisión. Esos desequilibrios son necesarios modificarlos si se quiere lograr una estabilidad duradera



El freno de estas variables fiscales y monetarias suele tener como efecto un menor nivel de crecimiento e incluso recesiones ¿Puede el país efectuar estas políticas con un 40 por ciento de pobreza?

La pobreza es en gran parte consecuencia de no corregir esos desequilibrios Creo que en un ajuste la recesión puede ser evitable si se consensua y respeta un acuerdo de precios y salarios. Pero resulta imprescindible, aún en el corto plazo, que paralelamente se corrijan los desequilibrios y el exceso monetario.



Desde la heterodoxia se plantea que el principal problema no es déficit fiscal sino de la Cuenta Corriente, y que además de las razones monetarias inciden también aspectos como la inflación inercial, la inflación importada, la puja distributiva, o el valor del tipo de cambio… ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que en efecto es necesario eliminar las expectativas inflacionarias, para lo cual resultan fundamentales los acuerdos políticos, y si bien es cierto que no hay que desatender las otras causas de la inflación, el origen de la inflación son el déficit y la emisión para cubrirla, por lo que si se quiere lograr un reversión de los actuales índices, no se puede prescindir de estos factores.



Estos ajustes monetarios y fiscales son los que de hecho se está llevando adelante en el país por su acuerdo con el FMI. ¿Considera que el mismo puede mejorar las condiciones económicas y sociales?

Creo que el acuerdo está en la dirección correcta, más allá de que observo cifras y predicciones poco realistas. Pero es cierto también que hoy el Fondo también está desconcertado, no pudo predecir la inflación mundial, y además observa que Europa y Estados Unidos, con sus Bancos Centrales, son inmensamente más relevantes, por lo que este organismo sufre un problema de identidad y de falta de peso y recursos, lo cual es un problema también para el país.



¿Cree que hubiera sido mejor no haber convocado a ese Fondo por parte del macrismo, por ejemplo mediante una reestructuración de la deuda soberana?

No tengo claro si el llamado al Fondo por parte del anterior gobierno fue por conveniencia política, para disciplinar a otros actores, o para lograr cierta credibilidad y lograr acceder nuevamente a los mercados a tasas de interés más bajas, ya que a diferencia del acuerdo de este año, que era imprescindible porque el país estaba sin divisas, en ese momento parecía tener que ver con renovar la confianza y sostener mercados de crédito que se estaban cerrando antes que con lograr desembolsos.



El factor global

Además de su experiencia en organismos multilaterales, Mario Blejer continúa realizando análisis económicos en materia global para revistas especializadas. En tal sentido, plantea que la economía mundial pareciera estar estabilizándose luego de la pandemia y el inicio de la guerra, pero igualmente señala que “incertidumbre” es la mejor palabra que la define, frente a un escenario donde la guerra aún no finalizó y la inflación mundial sigue alta, “todo lo cual podría llevar a una recesión global”, afirma. En este sentido, y consultado sobre el impacto en nuestro país, añade que “todo este cuadro podría no haber sido negativo, gracias a que los actuales precios relativos son favorables para lo que produce el país, como alimentos y energía, pero Argentina no ha desarrollado todo su potencial para estar en condiciones óptimas de exportar lo que poseemos y el mundo necesita, por ejemplo avanzando fuertemente en la construcción de los gasoductos para Vaca Muerta, con lo que el actual panorama de incertidumbre global lo es también para Argentina”.



¿En qué aspectos se podría ver afectado nuestro país?

En principio, China va crecer menos, posiblemente solo el 2 por ciento, lo que ralentiza la economía mundial, y China es además uno de nuestros principales socios comerciales. Las devaluaciones de las principales monedas, junto a las tasas de interés altas que están estableciendo los países centrales también perjudican a países endeudados como el nuestro, y las políticas proteccionistas pueden cerrarnos mercados. Diría que el único punto favorable para el país son la continua reaparición de acuerdos bilaterales y regionales, donde Argentina tiene cierto recorrido.



¿Cree que la clave para Argentina es una profundización de sus políticas exportadoras?

Bueno, este año las exportaciones serán récord, pero el país puede exportar mucho más y generar las divisas que necesita. El problema es que pareciera que la única vía que se encuentra es por medio de devaluaciones y no por la mejora y especialización de nuestras ventajas comparativas. Pero la inestabilidad macroeconómica, cambiaria y de precios, las presiones sectoriales y burocráticas, y el hecho de haber tenido ocho o nueve crisis inflacionarias, fiscales, o de deuda en los últimos setenta años, no le permiten al país encarar un sendero de desarrollo para fomentar su competitividad. Incluso, en el último Foro de Davos, se señaló que el país cayó en su ranking de competitividad del puesto 40 al 90.



Al mencionar las ventajas comparativas pareciera referirse al sector primario y extractivo, pero Aldo Ferrer señalaba que todo este universo, incluyendo la agroindustria, no podían darle empleo a más del 30 por ciento de los argentinos…

Es cierto que no son sectores mano de obra intensiva, pero no se debe perder de vista que, por ejemplo en el caso de la soja, los productores señalan que seis de cada diez empleados trabajan en laboratorios, como también la cantidad de trabajo indirecto que generan en otros sectores, como el de transporte, seguros, maquinaria, informática, packaging, o marketing, por solo citar algunos. De todas formas, incluso en este ambiente cortoplacista, el sector de la industria del conocimiento ya es el tercer sector exportador, con lo que en condiciones normales no veo porque no se podría desarrollar la capacidad y la creatividad de los argentinos, así como mejorar la productividad en general y para las industrias del futuro en particular, como por ejemplo en todo lo vinculado a lo ecológico, porque la competitividad real no pasa por las devaluaciones sino por mejorar las condiciones industriales y de servicios, y abrir nuevos mercados. Me interesa en este sentido todo lo que tuvo que ver con el Desarrollismo en la Argentina, la idea de mejorar la productividad y competitividad como vía de inserción internacional, de lo que también habló Aldo Ferrer.



Las críticas de los economistas peronistas al Desarrollismo, era que las inversiones extranjeras necesarias para ese desarrollo tenían como correlato la demanda de divisas para el giro de utilidades, dañando así a futuro la Cuenta Corriente, y que por otra parte la dependencia de la tecnología extranjera impedía un desarrollo acorde a las necesidades del país. ¿Cuál es su opinión?

Esas objeciones pueden haber sido válidas para la época en que Arturo Frondizi impulsó estas políticas y para una etapa pre-internet, pero creo que hoy ya no es así, debido a que la tecnología es fungible y puede ser sustituida por otra, y en relación a la Cuenta Corriente, estimo que de efectuarse un desarrollo, vendrían nuevas inversiones que suplirían las divisas necesarias para el giro de utilidades.